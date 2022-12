Volkswagen Grand California potěší jízdními vlastnostmi i pohodlím | E15.cz

Byla to sázka na jistotu. Po vstupu do Řecka, Polska a na Slovensko se český start-up Campiri založený Lukášem Janouškem a Paulem Tesarem vydal do Španělska. Byl to výsledek letošní květnové investiční injekce, kdy české „Airbnb pro obytňáky“ získalo celkem 115 milionů korun od investorů z Rockaway Capital, Mitonu a z Purple Ventures.

Campiri posléze začalo spolupracovat mimo jiné s cestovní agenturou Invia, kterou ovládá právě Rockaway Jakuba Havrlanta. Start-up začal také nabízet půjčení některého ze zhruba dvaceti nových nebo zánovních obytných aut v nové základně v Málaze, kam je to z Prahy zhruba tři hodiny letu. Sychravý víkend v Česku tak lze snadno vyměnit za prosluněných pár dní v subtropickém podnebí a zároveň nezůstat na jednom místě, ale objevovat všechny krásy Andalusie, která se pyšní nejen stálým podnebím, vysokým přísunem slunečních paprsků, ale i velmi rozvinutou infrastrukturou pro karavany a rozvolněnými pravidly pro kempování. A k tomu ještě lze získat individuální servis půjčených aut nebo si objednat roadtrip na míru.

Zlatou střední cestou a léty prověřeným „držákem“ mezi obytnými vozy je Volkswagen Grand California, který vychází z nákladního Crafteru. S ním si lze cestování užít naprosto bez obav, pouze s řidičákem skupiny B, i když je třeba podotknout, že nabízí komfort spíše jen pro dva cestující. Postele v „californské“ ložničce totiž nejsou patrové, takže se tu pohodlně složí jen dva campeři. Nad kabinou řidiče je pak další prostor pro přespání, ale ten má o poznání menší rozměry, takže se hodí spíš pro děti.

Interiér Grand Californie zaujme hned na první pohled německou střídmostí. Vše je v zářivě bílé barvě, kterou narušují jen proužky osvětlení, jejichž barvu může obyvatel tohoto korábu měnit na digitálním ovládacím zařízení. Uvnitř je vedle ložnice vše, co člověk potřebuje pro několikadenní výlet: sprcha, WC, lednička s mrazničkou, dvouplotýnkový plynový sporák. Jídelnu pro čtyři strávníky lze snadno vytvořit ze zadních sedadel a ta přední se dají jednoduše otočit směrem k jídelnímu stolku. Velkou předností Grand Californie je velkorysý úložný prostor, takže kufr za jízdy rozhodně nebude cestovat vozem sem a tam, ale lze ho pohodlně uložit do jedné ze skříněk.