Nejvyhledávanější dodavatel automobilové kůže. Za úspěch vděčí i Henrymu Fordovi | E15.cz

Rodinné dědictví ze Skotska proniklo do interiérů nejdražších aut. Jeden z nejvyhledávanějších dodavatelů automobilové kůže Bridge of Weir vděčí za svůj úspěch i Henrymu Fordovi. Za dodávkami materiálu přírodního čalounění je píle několika generací, které zůstaly věrné originálnímu kožedělnému průmyslu.

Na začátku roku 1911 podnikl skotský dobrodruh Arthur Muirhead zdlouhavou námořní plavbu do New Yorku a poté si výpravu protáhl do Detroitu. Úkolem cesty za oceán bylo zajistit kontrakt na dodávku kůže pro Model T, který měl brzy začít opouštět továrnu Ford Motor Company v Trafford Parku poblíž anglického Manchesteru.

Kořeny manufaktury Bridge of Weir (BoW) sahají sedm generací Muirheadů zpět do období kolem roku 1758. Po 150 letech výroby koženého zboží se rodinná firma snažila expandovat do nového a vzrušujícího světa automobilů. Henry Ford přijal nabídku dodávek prvotřídní kůže dobře krmeného skotu, proto se malý skotský podnik stal součástí nejlepších aut planety.

Dnes globálně jeden z nejvyhledávanějších dodavatelů automobilové kůže na Zemi vděčí za dobrodružné výpravy odvážných předků. Současný ředitel BoW Jamie Davidson popisoval, jak jeho pradědeček odjížděl služebně do Detroitu vždy nejméně na tři měsíce. „S Henrym Fordem se setkal při několika příležitostech, takže se docela spřátelili,“ přiblížil Davidson.

Dodávka zboží věhlasnému Fordu byla snem, protože stačilo vyvážet klasické barvy prakticky bez vzorování. Přes oceán postupně pluly zásoby luxusních materiálů používané pro pozoruhodný sortiment vozů od Lincolnu Continental Mark II z roku 1956 po Ford GT. Z novější evropské produkce se kůže rodinného dědictví dostala i do auta značek jako Jaguar, Aston Martin či McLaren.