Nepřežijete, pokud právě v éře pandemie nemáte vyjednávací tým | E15.cz

Sestavte svůj vyjednávací tým

Pozorně se rozhlédněte nejen ve své firmě. Najděte ty, kteří se nebojí. Talenty, kteří se nelekají neznámého, kteří mají analytické myšlení. Najděte ty, kteří mají pod kontrolou své vlastní emoce. Takové, kteří se nehroutí hrůzou před každou činností, ani pod troškou proudu a energie neexplodují jako semtex. Myslete jinak. Nehledejte ty, které už znáte a v době růstu se osvědčili. Najděte členy svého vyjednávacího týmu. I ty, které ještě neznáte.

Určete role ve vyjednávacím týmu

Když vyjednávají vyjednavači FBI s únoscem, každý z nich má specifickou roli, protože jde o přežití rukojmích. Decision Maker jim dává zadání. Stanovuje vyjednavačům reálné (!) cíle a hranici, kdy už nesmí uzavřít dohodu. Dává vyjednavačům “licenci k vyjednávání”, tj. důvěru. Bez ní nemohou vyjednávat. Commander vybírá vyjednavače. Sestavuje taktiku. Hlídá, jestli ji vyjednavač dodržuje. Je u vyjednávání, ale nevyjednává. Pozoruje, naslouchá, pomáhá vyjednavači najít příležitost k dohodě. Vyjednavač vede vyjednávání. Směňuje empaticky požadavky, je přátelský a vede protistranu k dohodě. Expert připravuje podklady a vystupuje jen na pokyn commandera jako odborník. Vám jde o vaše přežití. Mezi FBI a vámi není rozdíl.

Připravte si skvělou taktiku

Máte na výběr dvě vyjednávací taktiky. Buď svůj nejdůležitější požadavek řeknete na začátku (“Put the fish on the table”) nebo na konci vyjednávání (“Low hanging fruits”). Právě v době, kdy musíte vyjednávat, doporučují nejlepší vyjednavači světa, abyste svůj nejdůležitější požadavek řekli rovnou: “Já potřebuji tohle. Co potřebuješ Ty?” Nezacyklíte se. Vyjasníte si, o co jde. Vyjednávejte a uzavřete dohodu.

Ve vyjednávání musíte něco obětovat

Pomozte si požadavky s různou důležitostí. Pokud jdete do vyjednávání s jediným požadavkem (například změnit cenu), vaše vyjednávací síla se rovná nule, protože musíte uspět, nemůžete nic směnit a když jste pod tlakem většinou vás ani nic nenapadne. Připravte se jako vyjednavači FBI. Sestavte si alespoň 30 požadavků podle schématu: musíme mít, můžeme mít, můžeme obětovat. Pozor! Většinu z nich musíte být schopni obětovat v rámci vyjednávání. Pokud většinu vašich požadavků musíte prosadit, sami sebe svážete do svěrací kazajky, nasadíte si roubík a kouli na nohu.

K vyjednávání nepouštějte vaše “Supermany”

Váš CEO není CEO, protože by byl nejlepší vyjednavač. Umí jiné věci. Váš Key Account Manager umí obchodovat. Vyjednávání je ale jiná disciplína. Zapomeňte na potlesk z dob růstu a firemní slávy. Na vyjednávání patří vyjednavači, ne vaši Supermani, Spidermani, Batmani, Ironmani, X-Meni nebo Catwomen. Nechte je doma. Ego taky. A Decision Makera a Experta taky. Vsaďte na vyjednavače.