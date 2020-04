Vyjednávání byla hra. V éře pandemie vám jde o přežití | E15.cz

Řada manažerů a odborníků říká, že „virtuální kanceláře jsou nová norma“ a dávají si tipy, jak úspěšně zvládnout home office. Jenže práce ve virtuálním světě je už více než deset let „normou“, takže není ani nová, ani neobvyklá, a ti, kteří jej v této fázi musí přijmout, jsou ti, které bychom v managementu změn klasifikovali jako „pozdní většina“. Zkusme takoví nebýt. Jak na to? Jak být v této věci machr?

Vyzkoušejte své technologie

Ujistěte se, že nejen víte, jak je používat, ale že jsou technologie přístupné všem zúčastněným stranám. Pamatujte, že není nic více frustrujícího, než se připojit ke konferenčnímu hovoru po dvaceti minutách pokusů, zkoušení a e-mailech sem a tam. Nechcete přece vyjednávat s naštvanou a frustrovanou protistranou.

E-mail, telefon, videokonference?

Pokud je to možné, zapojte se vždy prostřednictvím videa, alespoň na začátku, a poté pokračujte telefonními hovory. Ostatní vás uvidí, pomůžete jim pochopit vaše kroky, uslyší tón vašeho hlasu, dostanete opět „tvář“ a polidštíte vaše interakce.

Nikdy nevyjednávejte prostřednictvím e-mailu

Internet nikdy nezapomíná a jakmile se nějaké informace nebo dohody dostanou ven, jako byste je vytesali do kamene. Nemáte žádnou kontrolu nad tím, kdo to vidí, kam to jde, nebo jak se vaše postoje interpretují. Vždy se snažte o telefonický hovor nebo videokonferenci, abyste zodpověděli jakékoliv dotazy, projednali jakékoliv požadavky.

Buďte první

Zavolejte vy vašim dodavatelům a zákazníkům. Teď máte nejlepší šanci vyjednávat dříve a lépe než ostatní. Nevyjednávejte o řešení současné situace. Tu teď neumí vyřešit nikdo. Vyjednávejte o tom, jak budete společně postupovat za 2-3 měsíce. Dohodněte časový plán i pro úhrady faktur.

Nemáte čas na poker face

Tohle už není hra. Jde o přežití vám i vašim partnerům. Buďte otevření, přímí, řekněte, co potřebujete a ptejte se, co potřebuje váš partner. Pak hledejte řešení.

Argumenty nefungují

Nesnažte se přesvědčit protistranu, že máte pravdu. Vyvoláte u ní pouze negativní emocionální reakce. Hledejte řešení, co pro sebe můžete navzájem udělat v následujících měsících, abyste oba nemuseli zavřít firmu.

Jste na stejné lodi

Jde vám společně o to udržet vaše firmy při životě. Kdybyste nebyli na stejné lodi, nevyjednáváte spolu.

Pamatujte, že taktika, strategie, příprava a postup zůstávají stejné

Když jednáte se svým protějškem ať už telefonicky, přes skype nebo u stolu - buďte disciplinovaní, nevzdávejte se svého týmu nebo své strategie. A při vyjednávání buďte klidní.