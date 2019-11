Netflix svým seriálem rozlítil polskou vládu | E15.cz

Netflix tím podle polského premiéra Mateusze Morawieckého připisuje odpovědnost za vyhlazovací a koncetrační tábory Polsku. Polsko bylo v době druhé světové války okupované Německem, poznamenal premiér.

“Netflix byl velmi nepřesný, přepisuje historii. Věřím, že k této hrozné chybě došlo neúmyslně,” řekl Morawiecki, kterého citoval server britské BBC. “Je důležité ctít památku a zachovat pravdu o druhé světové válce,” doplnil.

.@Netflix, stay true to historical facts!



During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3