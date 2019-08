Získá Netflix vyzyvatele? Berlusconi a miliardář Bolloré jdou do boje o podobu Mediasetu | E15.cz

Bitva o to, kdo se postaví globálnímu gigantu Netflix na jihozápadě Evropy, se dostala do druhého kola. A opět proti sobě stojí bývalý italský premiér Silvio Berlusconi a jeho sok, francouzský miliardář Vincent Bolloré. Hlavní předmět sporu? Budoucnost společnosti Mediaset. Informovala o tom agentura Bloomberg .

Berlusconiho společnost plánuje fúzi se španělskou pobočkou Mediaset Expana Comunication, následné přesídlení do Nizozemska a vytvoření nové streamovací služby. Společnost by také dostala nový název MediaForEurope. Tyto kroky by mohly vést k upevnění Berlusconiho pozice na mediálním poli i v celé společnosti.

Proti těmto skutečnostem brojí francouzský miliardář Vincent Bolloré, vlastnící mediální skupinu Vivendi, patřící pod Mediaset. Kvůli plánované fúzi by se jeho 29 procentní podíl ve společnosti Mediaset snížil.

O dalším osudu mediální společnosti rozhodne hlasování akcionářů, které proběhne 4. září. V něm potřebuje Berlusconi získat dvě třetiny hlasů. Vivendi bude moci využít hlasovacích práv odpovídajících jejímu asi desetiprocentnímu podílu. Právě to bylo pro Bollorého a jeho společnost osudným v prvním kole. V tom druhém by se však mohla situace vyvinout v jeho prospěch.

Plány Silvia Berlusconiho by mohl zhatit fakt, že akcionáři společnosti, kteří v akciích vlastní více než 180 milionů eur, použijí právo na stažení svých podílů z důvodu nesouhlasu se strukturálními změnami ve společnosti. Pokud by se tak stalo, musel by jim Mediaset za jejich akcie zaplatit. Celková částka by pak v konečném důsledku podle odhadů agentury Bloomberg mohla převyšovat 300 milionů eur, což by mohlo plány bývalého italského premiéra na upevnění své pozice narušit.

Bolloré by v takovém případě mohl slavit. Jeho dlouhodobým cílem je totiž vytvoření jihoevropského konkurenta pro amerického giganta Netflix. Pokud by hlasování akcionářů dopadlo podle jeho představ, mohl by v takovém případě začít znovu vyjednávat s Berlusconim a nabídnout mu spojení Mediasetu a Vivendi.

Společnost Mediaset vznikla v roce 1978. Její původní název byl Fininvest. Jejím vlastníkem je italský podnikatel a politik Silvio Berlusconi a jeho rodina. Jedná se o druhou největší a nejvýdělečnější mediální společnost v Evropě po lucemburské RTL. Má podíly v několika evropských televizních stanicích. Například německé televize Pro 7 a Sat.1 či britskou Channel 4.