Registrace dronu: Kde se registrovat? Kdo se musí registrovat? | E15.cz

Legislativa pro létání s drony platná v Česku a celé Evropské unii se 31. prosince 2020 zásadně změní. A to jak pro hobby uživatele, tak pro profesionály. Jak vypadají nová pravidla pro létání? Na co si mají piloti bezpilotních letounů dát pozor?

Kde a jak registrovat dron

Registrovat musejí všichni, jejichž drony mají kameru. A všichni, jejichž drony mají hmotnost 250 a více gramů. Jak? Přes nový registr Úřadu pro civilní letectví: dron.caa.cz. V něm provedou registraci jak provozovatele, tak pilota, což může být tatáž osoba. Pilot projde i školením a testem. „Aktuálně je registrováno 7200 provozovatelů a 6700 pilotů,“ uvádí mluvčí ÚCL Vítězslav Hezký.

Školení, registrace i test se provádí zdarma on-line bez nutnosti osobní návštěvy Úřadu pro civilní letectví. Jakmile se provozovatel zaregistruje, obdrží unikátní identifikační číslo, kterým označí své drony.

„Registrační číslo na dron umístíte buď formou nálepky, nebo jiným způsobem umožňujícím jeho snadnou identifikaci a rozeznání - registrační číslo lze například na dron i napsat,“ uvádí Řízení letového provozu. Pod tento státní podnik spadá celá agenda spojená s registracemi dronů i pilotů. Více detailnějších informací můžete nalézt na webu vytvořeném ŘLP: www.letejtezodpovedne.cz.

Jak vypadá test

Skládá se ze čtyřiceti otázek jednotných pro celou EU a jeho vyplnění zabere desítky minut. Časový limit je jedna hodina. Ale pozor - z prvních ohlasů vyplývá, že se jedná spíše o náročnější test než nutnou „formalitu“. Minimální úspěšnost úřady stanovily na 75 procent: tedy alespoň 30 správných odpovědí na 40 otázek. Po dokončení testu se uživateli nezobrazí, kde odpovídal chybně. Test nicméně může opakovat.

Do kdy se registrovat a složit test

Do 30. prosince 2020 se létá podle dosavadní legislativy. Nová pravidla - zahrnující mimo jiné registraci dronu a test pilota - začnou platit od posledního dne roku 2020. Samozřejmě to ale není „deadline“, termín pro všechny piloty. Registraci a test můžete provést kdykoliv před letem. Stávající povolení pro komerční létání profesionálů zůstanou platná do konce roku 2021.

Jak budou vypadat nová pravidla pro létání

Vzniknou tři základní kategorie provozu dronů: otevřená, specifická a certifikovaná. Liší se účelem, hmotností a vybavením dronů. Podle toho se liší i míra regulace a požadavky pro jejich provozovatele. Většiny běžných uživatelů se týká první zmíněná kategorie, jež například pracuje se změněnou maximální výškou letu 120 metrů. Dříve byla stanovena i na tři sta metrů.

Specifická kategorie zohledňuje například létání kolem letišť. Nejpřísnější certifikovaná kategorie byla vytvořena spíše s ohledem do budoucna - má regulovat sofistikovanější provoz. Nově vzniknou požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR, přechodně bude nicméně možné omezeně užívat i stávající, takto nevybavené, drony.

Minimálně zpočátku se výrazně nezmění pravidla pro to, kde piloti smí a nesmí v Česku létat. S úpravami těchto míst se počítá v příštím roce. Hlavní přínos nového procesu registrace a testu spočívá především v jednotné legislativě napříč EU. Až dosud měl každý stát vlastní pravidla, kterými se piloti museli řídit. Létání na dovolené v zahraničí tak znamenalo buď složité studování lokální legislativy, anebo létání načerno, riskování pokut a zabavení dronu policií. Nově vzniklá legislativa bude jednotná pro celou EU, státy případně mohou mít dodatečné požadavky na piloty.

„Evropská regulace nechává určení zakázaných nebo omezených prostorů na jednotlivých státech. Sjednocují se tak obecná pravidla létání, ale konkrétní prostory bude určovat stát a je k tomu stanoveno přechodové období,“ vysvětluje Hezký z ÚCL.

Novinek bude více

„Do budoucna by mělo každé letadlo vysílat svou polohu, identifikaci. K vidění by tak mohly být stejně jako letadla na službě Flightradar,“ řekla dříve deníku E15 Šárka Hulínská, šéfka oddělení pro integraci bezpilotních prostředků při ŘLP.

„Vzniknou geografické zóny, kde bude provoz regulován. Postačí se podívat na digitální mapu daného státu. Pravidla budou všude stejná. Pokud nebudete v zakázané zóně a budete registrován, létat si můžete stejně nad francouzským či českým polem,“ vysvětlila Hulínská. „Každý dostane unikátní číslo, bude ho mít u sebe a prokáže se jím stejně jako řidičákem policii. Pouze policie a Úřad pro civilní letectví vás mohou legitimovat,“ doplnila.