Objevte sílu mentoringu a nakopněte svou kariéru či podnikání | E15.cz

Vzhůru za kariérou

Femme Palette vznikla jako komunita žen profesionálek žijících v České Republice se snahou propojit ženy, aby se mohly vzájemně inspirovat a motivovat v kariérním i osobním růstu. Za 2 roky působení se do komunity přihlásilo přes 1 500 žen. Komunitu tvoří z 60% Češky a z 40% expatky z různých zemí, proto všechny naše aktivity probíhají angličtině. Pro členky skupiny organizujeme každý měsíc networkingové a vzdělávací akce zaměřené na různá témata. Mezi nejoblíbenější akce patřily panelové diskuze o ženách v leadershipu, technologiích, či investování. Máme za sebou přes 50 akcí, kam celkově dorazilo přes 1 400 žen, a dokonce i několik mužů.

Naším cílem je pomoci co nejvíce ženám s jejich kariérním růstem. Proto jsme minulý rok rozjeli 6-měsíční mentoringový program, ve kterém naši mentoři pomáhají ženám s jejich profesními výzvami a sdílí s nimi své zkušenosti, dovednosti a kontakty. Doposud jsme spojili přes 150 žen s jejich mentory, experty v různých odvětví. V naší síti mentorů máme přes 200 profesionálů, kteří ve svém volném čase pomáhají méně zkušeným ženám. Mezi mentory patří například Aneta Klímová, která vede marketing ve Spaceti, HR profesionál Matěj Matolín, či Cristina Muntean. Mentoring nabízíme buď se zaměřením na rozvoj dovedností v oblastech marketingu, designu, HR, IT a dat, nebo obecně zaměřený pro ty, co chtějí zlepšovat své soft skills.

Začněte podnikat

Pro ženy na volné noze a další s podnikavým duchech, nabízíme mentoringový program pro podnikatelky. Tímto se snažíme pomáhat více ženám zakládat startupy nebo růst jejich dosavadní podnikání. Mentoři dodávají svým mentorovaným sebevědomí, aby se s projekty nebály mířit vysoko, a sdílejí vlastní zkušenosti z podnikání pro inspiraci i poučení. Podnikatelkám v programu pomáhájí například Oleksander Bondarev z Credo Ventures, Kim Najman z Travel a la Carte, či Peter Varga z LaFluence.

Naším dalším cílem je podpořit více žen v dosáhnutí vedoucích pozic ve firmách. V České Republice je jen 17% žen ve vedení, a to se snažíme změnit. Proto jsme otevřeli nový Leadership program, ve kterém pomáháme ženám s jejich leadership dovednostmi. Mezi mentorky tohoto programu patří například Senta Čermáková z Deloitte, Renata Mrázová z Home Credit a další úspěšné ženy z vedení firem jako HPE, Oracle, CEMEX či Unilever.

Chcete objevit sílu mentoringu? Podívejte se, jaké všechny programy nabízíme na podporu vzdělávání žen. Pokud chcete někomu pomoci s kariérou, přihlaste se jako mentor. Rady vás v naší komunitě uvidíme!