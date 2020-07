Zářící kometa Neowise se nyní dostává do hledáčků mnoha fotografů z celé severní polokoule. A to i neprofesionálů, kteří zrovna nemají sofistikované teleobjektivy. Světelná nádhera je totiž viditelná i pouhýma očima a její namodralý ohon dokáže zachytit i smartphone s lepším foťákem. Za týden její záři ale pomalu začne rušit měsíční svit. Tak včas pohlédněte k nebi nebo rovnou do naší galerie.