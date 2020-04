Vinohradský pivovar je na hraně své kapacity. Teď se musel přizpůsobit koronakrizi | E15.cz

Když nejde chodit na pivo, tak se musí pro pivo. To je realita v níž se v důsledku karantény ocitly tisíce milovníků piva. K restauracím, které v době nucené uzavírky své produkty nabízí každé odpoledne prodejem z výdejních oken, se řadí i Vinohradský pivovar. Vy se ale s námi můžete alespoň na chvíli a z tepla domova podívat do míst, která jsou nyní pro návštěvníky uzavřená.

Ještě před propuknutím pandemie stihl Vinohradský pivovar úspěšně oslavit páté narozeniny. Na pivovarnické soutěži World Beer Seal 2020 v Českých Budějovicích získal Zlatou pivní pečeť pro svou Imperial IPA 19 v konkurenci 240 pivovarů z celého světa. Pivovar zde získal i tři další další ceny.

Vinohradský pivovar je splněným snem několika dlouholetých kamarádů a pivních fanoušků. "Zhruba před 15 až 20 lety jsme nadšeně sledovali rodící se módu malých pivovarů, navštěvovali a ochutnávali, co se dalo a postupně jsme se začali bavit o možnosti otevřít si něco vlastního. Chtěli jsme obohatit tehdy ještě relativně chudou nabídku řemeslných piv. Dnes už si to málokdo dokáže představit, ale ještě před několika málo lety, když jste chtěli ochutnat něco mimořádného, museli jste nacestovat dost kilometrů. Dnes si můžete vybrat z nabídky minipivovarů a pivoték doslova na každém rohu", říká Jan Korselt, jeden ze zakladatelů.

Klíčové pro skupinu otců zakladatelů bylo setkáni se sládkem Františkem Richterem v jeho pivovaru Pod Bulovkou, kam často chodili za pivem a bluesovou muzikou. Richter měl zkušenosti z Bavorska a s rozjezdem dvou menších pivovarů v Praze. "V počátcích nám dost pomohl a bez něho bychom se pravděpodobně neodhodlali dotáhnout plány od pivních debat do reality. Ostatní společníky jsme posbírali mezi kamarády. Právník, novináři, bankéř, auditor, učitelka ruštiny, výrobce krmiv pro zvířata, jachtař - nikdo z nás nebyl přímo z oboru a neměl s vařením piva či gastronomií žádnou zkušenost. To se však ukázalo i jako výhoda, vybudovali jsme si ten podnik tak, abychom do něj sami rádi chodili, což se nám nakonec neobyčejně osvědčilo," dodává Korselt.

Vinohradský pivovar má stále základnu v areálu původního pivovaru na pražských Vinohradech. "Ročně zde uvaříme zhruba 8000 hektolitrů našich piv. Výstav je však téměř vyprodaný a ve stávajícím objektu nemáme další prostor k expanzi. Proto výhledově plánujeme také rozšíření kapacity mimo stávající pivovar," doplnil Daniel Hojdar, jeden z majitelů a jednatelů Vinohradského pivovaru. V průběhu roku také pivovar plánuje postupný přechod od PET lahví směrem k ekologičtějším a pro kvalitu piva lepším balením, jako jsou recyklovatelné lahve a plechovky.

V současné chvíli si pivo z Vinohradského pivovaru čepují přímo ve zdejší restarauci. Kromě toho se rozváží do více než 50 podniků v Praze a okolí. Patří mezi ně celoročně otevřené hospody, restaurace, bary nebo kavárny, ale take sezónní projekty jako je gastro projekt Manifesto Market, Loď Tajemství, Kasárna Karlín apod.. Své fanoušky má pivovar i v Polsku nebo na Slovensku, kam se pivo také pravidelně dodává.