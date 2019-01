Onassisová, Jobsová a Kellnerová. Český parkur se dostává na světovou úroveň | E15.cz

Georgina Bloombergová, Jennifer Gatesová, Eve Jobsová nebo Athina Onassisová. Parkurové skákání rozhodně není sportem, kdy by byla nouze o známá byznysová jména nebo peníze. Začíná to přitom stále více platit i v Česku, kde podnikatelé neváhají do koní investovat desítky milionů. Většinou jsou hlavní motivací děti.