Párování jídla a vapingových příchutí? Designér a kuchař Patrik Gémeš představil symbiózu sousta a dýmu
- Grafický designér a tvůrce obsahu Patrik Gémeš postavil svůj projekt na sítích na rychlém setkání u jídla.
- Teď ukazuje, že se jeho „instagramová“ logika dá přenést i do offline zážitku.
- Představil párování chutí s novými příchutěmi od VEEV v pražské restauraci Alma.
Jedna otázka, jedna rychlá dohoda a pak časový tlak, který z domácí kuchyně udělá malou produkci. Patrik Gémeš svůj instagramový formát staví na větě: „Kdybych ti mohl uvařit jedno jídlo, které by to bylo?“ Odpověď se okamžitě mění v akci. Právě tenhle moment překvapení mu pomohl v záplavě videoreceptů vytvořit rozpoznatelnou značku.
Gémeš přitom není kuchař z profese. Je grafický designér a art director, rodák z Martina na Slovensku. Je autorem a spoluautorem řady log a vizuálů – od online magazínu The Mag přes hudební label F*ck Them až po sérii mejdanů Addict nebo značky Pay Clothing a Loof.
Právě design je pro něj mostem k jídlu: práce s rytmem, detailem a kompozicí – jen místo plakátu skládá talíř. A stejně jako v grafice, i tady je klíčové mít jasný nápad, který se dá opakovat, aniž by působil vyumělkovaně.
Patrik Gémeš měl k vaření blízko od dětství a dlouho vařil jen „pro sebe a rodinu“. Ke zveřejňování na sociálních sítích se dostal až ve chvíli, kdy v práci dostal impulz zkusit něco, co už dlouho odkládá – a mělo to mít vazbu na online tvorbu. Zpočátku natočil klasický videorecept, pak ale hledal odlišovací prvek: propojit recept s osobnostmi a udělat z něj důvod k setkání.
Formát zní jednoduše, ale stojí na disciplíně. Gémeš si doma projde více receptů, udělá si rešerši a snaží se výsledek připravit co nejautentičtěji; finální chuť je pro něj nejdůležitější část celé práce. V některých dílech se navíc jeho „rychlé vaření“ mění v několikahodinový experiment – například když měl připravit veganskou verzi vietnamské polévky bún riêu pro zpěváka Bena Cristovaa a kvůli tomu vyvíjel i čistě rostlinnou „rybí“ omáčku.
„Postupně doplňuji další videa podle nového konceptu, kde nevařím lidem já, ale šéfkuchaři známých restaurací vaří pro mě. Dávám tak prostor představit lidi, kteří pracují v kuchyni a ukázat jejich umění,“ popisuje Gémeš, jak dál rozvíjí obsah.
Z Instagramu na stůl v Almě
Zatímco online projekt stojí na rychlém doručení „jednomu člověku“, v pražské restauraci Alma dostal Gémeš prostor postavit večer pro desítky hostů. Koncept vznikl při příležitosti uvedení nových ovocných příchutí pro vapingové zařízení VEEV ONE X a byl postavený na párování chutí: čtyři netradiční chody a k nim čtyři koktejly.
Důležitá byla i hra s intuicí. Hosté si drinky nevybírali podle slovní charakteristiky, ale podle momentálního rozpoložení – pomáhaly jim abstraktní kartičky, které navrhl sám Gémeš jako vizuální vodítko.Párování jídla a vapingových příchutí v pražské restauraci Alma |
„Mým cílem bylo vytvořit pro hosty nečekaný zážitek, ve kterém se chuť, vůně a atmosféra propojí do jednoho celku,“ popsal. Do menu promítl i motiv, který znají jeho sledující: jídlo uvařené „na přání“ pro konkrétní osobnost. Pro zpěvačku Elizabeth Kopeckou připravil pokrm inspirovaný jednou z příchutí a video zveřejnil na svém profilu.
„Mangový salát s krevetami, který Elisabeth ochutnala ve videu, jsme se rozhodli představit i hostům večera,“ vysvětlil. Výsledkem nebyla jen večeře, ale scénovaný zážitek. Prostor doplnila instalace designéra Iva Jedličky a na stole se objevily i skleněné talíře vytvořené foukáním skla do forem z ovoce, aby ve skle zůstala textura jako „otisk“ chuti.Párování jídla a vapingových příchutí v pražské restauraci Alma |
Comfort food, Bourdain a práce s náladou
Vedle Instagramu Gémeš zároveň rozvíjí i psanou podobu receptů mimo sociální sítě – například na vlastním Substacku, kde svůj obsah převádí do přehledné textové podoby.
Kdyby se role obrátily a někdo měl uvařit jemu, nevybírá si „virální“ jídlo, ale klasiku. „Obecně mám nejradši poctivé a chutné jídlo, spíš takový comfort food. Když se mě někdo zeptá spontánně, první, co mi vždycky naskočí, je kulajda nebo dobrý guláš,“ říká s tím, že často rozhoduje nálada. A když mluví o lidech, pro které by jednou rád vařil, jmenuje Jamieho Olivera, Actiona Bronsona i Anthonyho Bourdaina. „Ten mě hodně ovlivnil v tom, jak o jídle přemýšlím,“ dodává.