Partnerství s holdingem CSG umožnilo rozšířit program festivalu SOUNDTRACK | E15.cz

Pořádat hudební festival za normálních podmínek je fuška. Pořádat ho v době pandemie je velmi náročná mise, a organizátoři SOUNDTRACKU o tom vědí své. „Původně jsme plánovali mnohem větší verzi festivalu, a to včetně akce v koncertní hale pro 2 500 lidí. To se však kvůli průběhu pandemie a kvůli souvisejícím omezením ukázalo jako nerealizovatelné. Letošní jaro se dotklo nás všech,“ říká Dvořák, zakládající člen skupiny Lucie. „Během dvou měsíců jsme tedy program uzpůsobili současné situaci. Nebylo to jednoduché, ale prostě „jedeme dál“. Toto motto se ostatně stalo i heslem celé akce,“ směje se Dvořák. „Kvalita programu naštěstí neutrpěla, naopak tu máme strašně zajímavé hosty. Celkově chceme festivalem poděkovat všem, kteří bojovali v první linii, i těm, kteří respektovali nastalou situaci a neházeli flintu do žita. Našim fanouškům velký dík za pochopení a trpělivost,“ doplňuje.

Festival začíná ve čtvrtek 27. srpna v 19 hodin slavnostním zahájením v centrálním lázeňském parku. Právě tam bude po čas festivalu probíhat i doprovodný program – koncerty, filmové projekce, výstavy, partnerské prezentace. Na účastníky festivalu bude čekat i pestrá gastro zóna.

V pátek na festivalu vystoupí například Prague Ukulele Band, kapela Mr. Moss a budou se promítat filmy Hoří má panenko nebo Rocketman. Sobota bude ve znamení koncertů Carismy, MIB Quartetu, Dry Bandu, Circusu Ponorka, Lovesong Orchestra a dalších. Večer se pak promítnou filmy jako Mamma Mia! či Trhák.

Vrcholem sobotního večera bude uvedení profilového koncertu skladatele Ondřeje Soukupa. V rámci koncertu The Best of SOUNDTRACK zazní z hlavní scény u poděbradského zámku v podání Filharmonie Hradec Králové suity z jeho nejslavnějších titulů – Tmavomodrý svět, Kolja, Vratné lahve, Lída Baarová, Requiem pro panenku, Akumulátor 1 a další. „Před dvěma lety jsem si koncert sám uváděl a troufám si říct, že to byl neskutečný zážitek s nepopsatelnou atmosférou. Letos koncertem provázet nebudu, protože si ho chci užít z pozice diváka,“ říká Ondřej Soukup.

Vedle Soukupova koncertu bude klíčovou show festivalu multimediální projekt iMucha, který se zde odehraje ve světové předpremiéře. „Díky rozpohybování motivů z díla legendy české secese Alfonse Muchy v projektu ožívají motivy více než sto let starých plakátů a pláten,“ vysvětluje Michal Dvořák, který je zároveň producentem celého projektu iMucha, jenž bude od srpna k vidění také v pražském Obecním domě. „Muchovy animace budeme promítat v pátek večer ze dvou stran na zdi poděbradského zámku,“ vysvětluje Dvořák. „Shodou okolností byl Mucha, světoznámý malíř, grafik a designér, pravidelným a nadšeným návštěvníkem Poděbrad,“ dodává.

Poslední festivalový den, v neděli, posluchačům zahrají třeba Galiani Gipsy Jazz a na závěr XINDL X. .Autor: SOUNDTRACK festival

Původní program letošního festivalu se přesouvá podle organizátorů na příští rok na termín 26-29/08/2021. Za rok tak na fanoušky čeká Miro Žbirka, živé uvedení filmu Rebelové nebo třeba promítnutí bondovky Skyfall za doprovodu symfonického orchestru. .Autor: SOUNDTRACK festival

SOUNDTRACK festival se konal poprvé v roce 2016. Za jeho vznikem stojí Michal Dvořák, který je také iniciátorem projektu Vivaldianno. Akce každoročně probíhá ve spolupráci s vedením města Poděbrady. Festival podporuje také charitativní projekty, například Fond ohrožených dětí a Nadační fond Pink Bubble, který dává naději mladým lidem s onkologickým onemocněním.

CZECHOSLOVAK GROUP jako společensky odpovědná skupina pravidelně podporuje kulturní, sportovní a charitativní akce. Myslí také na své zaměstnance, pro které je již několik let určen projekt sponzoringu zaměstnanců, jehož prostřednictvím holding podporuje občanskou angažovanost i mimopracovní a charitativní aktivity svých lidí. Pomáhá tak rozvoji komunity a regionu, ve kterém zaměstnanci žijí.