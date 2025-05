Cupra už nechce být jen sportovní odnoží Seatu s doplňky v měděné barvě. Nový Leon to dává jasně najevo – designem, technologií i výkonem. Vrchol nabídky nyní tvoří varianta s pekelným výkonem 333 koní a pohonem všech kol, která chce oslovit nejen milovníky ostré jízdy, ale zároveň zůstat praktickým a komfortním hatchbackem pro každý den.

Zatímco dřívější Cupra Leon byl spíše lehce upravený Seat s ostřejšími rysy, facelift přinesl výraznější osamostatnění. Model dostal designovou identitu podobnou s SUV Formentor a elektromobilem Tavascan – vpředu dominuje takzvaný „žraločí nos“, trojúhelníkové matrix LED světlomety a přepracovaný nárazník se širší maskou. Zadní část pak zdobí světelný pás s podsvíceným logem Cupra a charakteristickými světly ve tvaru trojúhelníků.

Výraznou roli hrají i kola – zákazníci mohou vybírat z osmi designů o velikosti 18 až 19 palců včetně verzí v měděném laku, typickém pro značku. Na výběr je také devět barevných variant karoserie, například matný bronz Century Bronze nebo výrazná Fiord Blue.

Interiér: recyklované materiály i Sennheiser audio

Uvnitř najdeme novou 12,9palcovou obrazovku infotainmentu, pod kterou jsou umístěny podsvícené posuvníky pro nastavení klimatizace a hlasitosti. Mezi další novinky patří například nový audio systém od Sennheiser s výkonem 425 W a dvanácti reproduktory.

CUPRA Leon Sportstourer VZ 333 | Zdroj: Cupra

Palubní deska zůstává v mnoha ohledech věrná Leonu – což nemusí být nutně špatně. Interiér působí hodnotně, materiály jsou většinou příjemné na dotek a některé části jako čalounění sportovních sedadel z recyklované veganské tkaniny ukazují ekologičtější přístup.

Ergonomie však není bez chyb. Mnoho funkcí včetně ovládání jízdních režimů, vyhřívání sedaček nebo klimatizace je ukryto v menu infotainmentu, což za jízdy zbytečně odvádí pozornost. Na druhé straně potěší volant s klasickými tlačítky namísto dotykových ploch, tenkým věncem a tvarem, který připomene interiéry sportovních aut 80. let.

333 koní posouvá Leon do vyšší ligy

Nový Cupra Leon je postavený na známé koncernové platformě MQB a využívá výkonné motory taktéž ze skladu Volkswagenu. Nabídka pohonných jednotek je široká – od základního 1.5 TSI se 150 koňmi a manuální převodovkou přes diesel a mild-hybridní varianty až po plug-in hybridy s 204 nebo 272 koňmi. Vrcholem je ale bezesporu verze 2.0 TSI s výkonem 333 koní, sedmistupňovým DSG a s pohonem všech kol 4Drive.

Podívejte se, jak jezdí nejvýkonnější Cupra

CUPRA Leon Sportstourer VZ 333 • Zdroj: Cupra

Tato varianta posouvá Leon do vyšší ligy. Oproti dřívější verzi narostl výkon o 33 koní a přibyly technické prvky známé z modelu Formentor VZ5 – například Torque Splitter pro aktivní rozdělování točivého momentu mezi zadní kola a možnost volby výkonného brzdového systému Akebono.

Podvozek disponuje adaptivními tlumiči s dvanácti úrovněmi nastavení a třemi jízdními režimy – Comfort, Sport a Cupra. Sportovní nastavení dobře vyvažuje komfort a kontrolu, přičemž auto zůstává čitelné i na méně kvalitním povrchu. Pro svižnější jízdu lze dokonce zcela vypnout stabilizační systém.

Při průjezdu zatáčkami se Leon chová předvídatelně a vyváženě, přičemž díky přesnému řízení lze dobře dávkovat nájezd do oblouku. Jedinou výtkou je nižší zpětná vazba od volantu – přesný je, ale chybí mu komunikace, která by nadšence do řízení potěšila. Na druhé straně působí dospěleji a kultivovaněji než třeba ostře laděné Fordy.

Hatchback, co stále zvládne rodinu

Přes sportovní ambice nezapomíná Cupra Leon na praktickou stránku. Kufr má objem 380 litrů (v plug-in verzi méně kvůli baterii) a prostor na zadních sedadlech je srovnatelný s konkurencí. Sportovní sedadla vpředu nabízejí dobrou oporu při rychlé jízdě, ale zůstávají pohodlná i při každodenním dojíždění.

CUPRA Leon Sportstourer VZ 333 | Zdroj: Cupra

Interiér působí prémiověji než například ve Volkswagenu Golf, byť ne všechny materiály odpovídají cenovce – některé plasty a výplně působí levněji, než by si rozhodně značka zasloužila.

Nový Cupra Leon s výkonem až 333 koní nabízí skvělý kompromis mezi sportovním duchem a každodenním využitím. Design se posunul o kus dál, podvozek zvládne i ostřejší jízdu, infotainment je moderní a interiér většinou působí hodnotně. Zároveň ale trpí několika neduhy typickými pro současné koncernové vozy – zejména přílišným spoléháním na dotykové ovládání a občas nevyrovnanou kvalitou materiálů.