Pět nejsilnějších. Kdo kraluje českým internetovým obchodům?

Alza - 42 miliard/tržby za rok 2022

Největší český e-shop má za sebou něco, co dlouho nezažil – pokles tržeb i zisku. Alze se v roce 2022 snížily meziročně tržby z téměř 46 miliard na 42,3 miliardy korun a její zisk po zdanění klesl z 2,5 miliardy na 654 milionů korun. Alza také nedávno odpískala projekt tržiště, který přeměnila na projekt Alza Trade, a od obchodníků zboží kupuje a následně ho prodává zákazníkům. Je otázka, do jaké míry bude mít na Alzu v dlouhodobém hledisku dopad příchod zahraničních tržišť, česká jednička má na trhu pevnou pozici a sesadit ji bude minimálně pár let trvat.