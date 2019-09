Lewis Hamilton, Novak Djokovič a spol. Špičkoví sportovci na | E15.cz

Pětinásobný mistr světa ve Formuli 1 Lewis Hamilton financoval otevření prvního bistra fastfoodu Neat Burger v Londýně. Firma, která se specializuje na veganské občerstvení, chce do dvou let otevřít 14 poboček včetně Manhattanu, Los Angeles nebo Dubaje. Hamilton zároveň spolu s několika dalšími sportovními celebritami podpořil dokument The Game Changers, který zpracovává téma veganství ve sportu.

„Jsem nadšený, že jsem součástí společnosti, která si klade za cíl revoluci ve vnímání bezmasých jídel,“ napsal Hamilton na Facebook. Jedním z dalších investorů je i Tommaso Chiabra, ambasador dětského fondu UNICEF a podporovatel značky Beyond Meat, která je i dodavatelem řetězce Neat Burger. Poté co Hamilton, sám vegan, oznámil, že investuje do Neat Burger, akcie Beyond Meat vzrostly o dvě procenta.

Samotné Beyond Meat se na vlně módy veganství daří. Nedávno její akcie skokově vzrostly o pět procent, poté co začal fastfoodový řetězec KFC nabízet její bezmasá “kuřecí křidélka”. Hodnota akcií Beyond Meat je nyní přes 160 dolarů za kus, od květnového uvedení na burzu je více než 500krát vyšší.

Hamiton zároveň v současnosti propaguje veganství na více frontách. Je také výkonným producentem dokumentu The Game Changers režiséra Louie Psihoyose, ve kterém zároveň hraje. Film ukazuje životy vrcholových sportovců, kteří jedí výhradně veganskou stravu. Mezi producenty jsou i další známé osobnosti světa showbyznysu jako Arnold Schwarzenegger, Pamela Andersonová, Jackie Chan, nebo režisér Avatara James Cameron.

Dokument The Game Changers bude mít celosvětovou premiéru 16. září. Z vrcholových sportovců si v něm kromě Hamiltona zahrál například i Patrik Baboumian držitel světového rekordu ve vzpírání ve váhové kategorii do 105 kilogramů. „Lidé se mě pořád ptají, jak je to možné, že mám sílu jako býk, když vůbec nejím maso. Viděli jste ale snad někdy býka, jak jí maso?“ říká v upoutávce na film.

Mezi vegany ve světě sportu patří třeba tenista Novak Djokovič, který je také jedním z koproducentů snímku, nebo tenistka Venus Williamsová, hráč amerického fotbalu Colin Kaepernick či boxer David Haye.

„Nejsilnejší muž světa je vegan. Nejrychlejší muž světa, který pokořil hranici deseti vteřin, byl toho času na rostlinné stravě. Naším filmem se snažíme rozbít mýtus, který tvrdí, že abyste byl opravdový chlap, potřebujete živočišné bílkoviny,” říká ke svému počinu režisér Psihoyos.