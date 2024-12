Alfou a omegou jsou pro Cendrovu firmu takzvané CDN sítě, díky kterým mohou tvůrci obsahu i správci videoserverů šířit data koncovým uživatelům. Jako příklad můžeme uvést pravděpodobně jednu z nejznámějších technologických společností – gigant Google. Aby jeho služby na platformě YouTube využívalo co nejvíce lidí, je pro něj klíčové, aby si mohli videa přehrávat čeští uživatelé ve stejné kvalitě a rychlosti načítání jako ti za mořem ve Spojených státech. „Když si pustíte doma na streamovací platformě Love ­Island nebo vzdělávací kurz na Udemy, mám zodpovědnost za to, že se vám neseká,“ vysvětluje skoro až polopaticky Cendra to, čemu přesně se věnuje jeho společnost – a také díky čemu dosáhl na majetek v hodnotě osmnácti miliard korun. Podle žebříčku e15 magazínu, který redakce sestavila pro letošní zářijové číslo, je Cendra 32. nejbohatším Čechem.

Místo Německa směr Irák

Růst firmy postavil na celkem jednoduché strategii – místo západní Evropy sází na trhy, jež sám s nadsázkou označuje za obskurní. „Naše větší příležitosti leží v získávání uživatelů v Indonésii, Mexiku, Brazílii nebo Africe, kde internetový trh roste rychleji než v Evropě, ve které prakticky plná internetová penetrace již proběhla,“ vyjmenovává země, kam směruje svou pozornost s jasnou vidinou: dosáhnout co největšího růstu.

Jeho firma má desítky tisíc serverů po celém světě. Polovina českého internetu funguje na jeho technologiích, ale většina příjmů Cendrovy společnosti pochází ze zahraničí. Severní Amerika a Kanada tvoří šedesát až sedmdesát procent příjmů společnosti, firmě se ale daří i na již zmiňovaných neobvyklých trzích: třeba v Iráku.