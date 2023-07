Porsche slaví 75 let. Představilo nový elektrický supersporťák | e15.cz

Jméno Porsche má samozřejmě v automobilovém světě mnohem delší trvání než jen 75 let. Na počátku stál vratislavický rodák a vůbec jeden z nejznámějších lidí, kteří se kdy na území dnešního Česka narodili. Ferdinand Porsche byl synem Antona Porsche, vratislavického klempíře, v Liberci navštěvoval po škole kurzy elektrotechniky a nakonec se stal ve Vídni známým konstruktérem elektromotorů. Se svým vlastním synem Ferrym Porsche po válce pokračoval v návrhu nového modelu 356 pod značkou Porsche.

Porsche 356 Roadster No.1 (1948)Autor: Wheelsage.org

K elektromotorům, které tentokrát dokážou spolehlivě pohánět celý vůz, se pokračovatelé Ferdinanda Porsche nyní vracejí. Po 75 letech od uvedení modelu 356 se Porsche pochlubilo konceptem Mission X, který v sobě skrývá mimořádně silný elektromotor. Ten vznikl ve spolupráci s chorvatským výrobcem elektrických supersportů Rimac, v němž má Porsche podíl.

Mission X má poměr výkonu k hmotnosti 1 : 1, jeden a půl tuny těžké auto dokáže vyvinout sílu až 1500 koní (bhp). Z toho je patrné, že maximální rychlost auta může mít opravdu parametry závodního vozu. Z nuly na sto dokáže zrychlit za dvě sekundy. Mission X také nese jako první model inovované logo Porsche. I když se na něm změnilo pár drobností, které ale pro stuttgartské manažery znamenají velkou revoluci.

Zatím nejsou žádné informace o ceně vozu, jelikož Porsche dosud nepotvrdilo, zda vůbec Mission X nebo nějaký jeho klon někdy pošle do sériové výroby. Pokud bychom následovali osud konceptu Mission E, z něhož se vyvinul model Taycan, tak od představení prototypu v roce 2015 trvalo čtyři roky, než vozy Taycan vjely do autosalonů. Podle tohoto vzoru nelze čekat, že sériový bratr Mission X bude představen před rokem 2027. Bude to právě toto auto, které nás za pár let přenese za éru benzinových sporťáků?

„Mission X je technologickým vzorem pro sportovní auto budoucnosti. Navazuje na ikonické sportovní vozy minulých dekád: Porsche 959, Carrera GT a 918 Spyder. Porsche zůstává samo sebou, jen protože se neustále mění,“ míní Oliver Blume, šéf koncernu Volkswagen a zároveň šéf Porsche.

Porsche Mission X.Autor: Porsche

V polovině července pak Porsche představilo další koncept, který je tentokrát přímo poctou ikonické klasice značky, a to prvnímu sériově vyráběnému autu Porsche 356. Nový otevřený roadster Porsche Vision 357 Speedster byl představen na tradičním festivalu rychlosti v britském Goodwoodu, známém pod oficiálním názvem Goodwood Festival of Speed, který je jako již každý rok místem premiéry mnoha zajímavých konceptů i produkčních vozů. Novinka navazuje na elegantní koncept Vision 357, který byl představen na jaře letošního roku.

„Porsche Vision 357 je poklonou první modelové řadě Porsche, sportovnímu vozu snů Ferryho Porsche. A protože se model 356 vryl do kolektivní paměti značky jako kabriolet i kupé, platí pro tento koncepční vůz stejná logika: mohou být jen dva,“ říká Michael Mauer, šéf Style Porsche.