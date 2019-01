Pražské metro slaví jubileum, před padesáti lety začali stavbaři razit první tunel | E15.cz

Úvahy o výstavbě podzemní dráhy v Praze se datují už do posledních let 19. století, plány na metro se znovu objevily i za první republiky. Budování první trasy ale začalo až v polovině 60. let, pod pražskými ulicemi měly podle tehdejších plánů jezdit tramvaje. Teprve krátce po zahájení stavby se rozhodlo o tom, že v Praze bude metro. První z tunelů pro pražskou podzemku začali stavbaři na Pankráci razit před 50 lety, 20. ledna 1969.