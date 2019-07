Přechod na nový televizní signál zvládnete snadno i se stávající televizí | E15.cz

Co udělat, abyste nepřišli o své oblíbené pořady?

Za rok touto obou bude v celé České republice stávající televizní signál nahrazen novým. Přechod na jiný formát, takzvané DVB-T2, začne už na konci letošního roku v Praze a začátkem příštího roku bude pokračovat do dalších regionů. Co to pro diváky znamená?