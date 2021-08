Leo Fender. Muž, jehož kytary definují celé generace | E15.cz

Jeho hudební nástroje zná od padesátých let minulého století prakticky celý svět. Svou kariéru s nimi strávili takoví hudebníci jako Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour či Kurt Cobain. Řeč je o kytarách Fender, za nimiž stojí americký výrobce hudebních nástrojů Leo Fender, od jehož narození uplynulo 112 let. I v současnosti jsou kytary a baskytary společnosti Fender stále vyhledávaným zbožím.

Celým jménem Clarence Leonidas Fender se narodil 10. srpna 1909 v americkém Anaheimu. Jeho původní profesí byla oprava automobilových rádií. Možná i z toho důvodu začal časem zkoumat elektroniku a zvuk stále více, až se jeho úsilí stočilo naplno k vývoji a výrobě hudebních nástrojů.

Hlavní průlom nastal roku 1946, kdy v americkém městě Fullerton v Kalifornii zakládá Leo Fender svou společnost. O čtyři roky později je veřejnosti představen první legendární model Fender Telecaster a v roce 1954 pak ikonický Fender Stratocaster. Oba modely vzbudily po svém uvedení řadu ohlasů, i když ne vždy pozitivních. Jedním z prvních slavných muzikantů, který kytary Fender proslavil, byl kytarista Jimi Hendrix.

Po úspěšném zavedení značky Fender na trhu ji Leo Fender v roce 1965 prodal americkému mediálnímu domu CBS a společně se svými dlouholetými kolegy Georgem Fullertonem a Dalem Hyattem založil novou společnost na výrobu hudebních nástrojů G&L Musical Instruments. Kromě toho také finančně pomohl při založení společnosti Music Man.

Ta vyrábí kytary a baskytary dodnes a Leo Fender se roku 1975 stal jejím šéfem. Na trhu se firma proslavila modelem kytary Music Man Stingray 1 z roku 1976. I kytary Music Man používají slavná jména, například Steve Morse z Deep Purple, John Petrucci z Dream Theater či ikonický kytarista Eddie Van Halen.

Leo Fender v posledních letech svého života bojoval s Parkinsonovou nemocí. Své profesi se přesto věnoval až do posledních chvil. Zemřel ve věku 81 let 21. března roku 1991. V následujícím roce byl uveden do Rokenrolové síně slávy, ačkoliv na kytaru hrát neuměl.

Aukční rekordy

Kytary Fender drží hned několik aukčních rekordů. Třeba roku 2004 se vydražila kytara pojmenovaná Blackie za 959 tisíc dolarů, tedy asi 20,7 milionů korun. Jde o černý Fender Stratocaster z roku 1985, jejímž majitelem byl kytarista Eric Clapton.

Mezi další klenoty, které se prodaly v aukci, patří i kytara 1968 Fender Stratocaster, se kterou hrál roku 1969 na festivalu Woodstock Jimi Hendrix. V roce 1998 si ji do své sbírky pořídil spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen. Za vzácnou kytaru zaplatil dva miliony dolarů, tedy více než 43 milionů korun.

Absolutní rekord ovšem drží kytara s názvem Reach Out To Asia. Jde o bílý Fender Stratocaster, který byl poskytnut v aukci na pomoc obětem ničivého zemětřesení a vlny tsunami v roce 2004 v Indickém oceánu. Na první pohled nenápadná kytara dostala „tuning“ v podobě podpisů od zpěváků a kytaristů Jimmyho Page, Micka Jaggera, Erica Claptona, Keitha Richardse, Briana Maye, Davida Gilmoura, Jeffa Becka, Liama Gallaghera, Anguse a Malcolma Youngových a Briana Adamse.

V aukci síně Sotheby’s byla roku 2015 vydražena za 2,7 milionu dolarů, tedy za více než 58 milionů korun. To z ní dělá nejdražší kytaru všech dob.