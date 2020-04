Přehled nejlepších aplikací a nástrojů pro úspěšný home office | E15.cz

Videohovory

Osobní komunikaci s kolegy nám nic nevynahradí, ale šikovné nástroje pro videohovory se o to alespoň trochu snaží. Někdy je samozřejmě jednodušší zvednout telefon a ostatním pouze zavolat, ale pokud chceme řešit rozsáhlejší téma, je fajn ostatní při diskuzi i vidět. ‚‚V Digiskills využíváme na týmovou komunikaci a spolupráci Microsoft Teams, nejenže nabízí slušné videohovory, ale kombinují i další prvky jako je chat nebo sdílené cloudové úložiště a práci s dokumenty,” říká Jan Dolejš, odborník na vzdělávání a digitálních technologie z firmy Digiskills.

Mezi další oblíbené platformy na videohovory patří Cisco Webex, které teď navíc nabízí na 90 dní zkušební verzi zdarma a v oblasti videokonferencí je lídrem na světovém trhu. S nástupem pandemie získal velkou oblíbenost také Zoom a samozřejmě i Google nabízí vlastní řešení v podobě Hangouts.

DIGITIP: Videohovory nejsou pouze o nástroji. Taková online porada se může rychle zvrhnout i v chaos. V Digitální akademii Práce z domu se dozvíte, jak se na takovou online poradu správně připravit.

Rychlé zprávy

Určitě to znáte, jakmile jsme se přestali potkávat v kancelářích, všichni začali všechno posílat e-mailem. Co takhle na rychlé zprávy využít nějaký chat? Ve většině firem k tomu slouží Skype for Business, ale na trhu je i spousta dalších nástrojů. Co zkusit implementovat třeba Slack? Rychlé zprávy jsou také součástí zmíněných Microsoft Teams a Cisco Webex.

DIGITIP: Při práci z domu často narazíte na to, že každý kolega pracuje v jiný čas a notifikace vám chodí celý den. Nenechte se tím rozhodit, při home office je potřeba stanovit si pevný režim a nenechat práci zasahovat do vašeho volna. Podívejte se třeba na Desatero pro práci z domova.

Sdílené soubory Jedna z častých otázek, která se objevila při hromadném přechodu lidí na home office, byla: Kde najdu svá data? Doporučení Digiskills: Zkuste cloud. ‚‚Ať už Disk Google, SharePoint nebo OneDrive, při sdílení souboru online máte jednu velkou výhodu: Můžete na nich spolupracovat s kolegy ve stejném čase dohromady,” vysvětluje Jan Dolejš. Pryč jsou tak doby, kdy si lidé přeposílali mezi sebou soubory pojmenované jako “final final 10” a podobně. :-)

A co třeba využívat na přehled pracovních týmových úkolů a sdílení poznámek? Nebo na měření odpracovaného času? Podívejte se infografiku, kterou odborníci z Digiskills vytvořili. Najdete tam přehled těch nejlepších aplikací pro online spolupráci a komunikaci.