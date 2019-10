The Outer Worlds: Recenze z výletu do vyšinutého korporátu | E15.cz

Rychlá akce, netradiční a zajímavé prostředí a hlavně komplexní rozvětvený příběh – to jsou chlouby akčního RPG The Outer Worlds (TOW), které před týdnem vyšlo pro herní konzole a PC. Vývojářské studio Obsidian Entertainment se tímto počinem po devíti letech vrátilo do vod vyprávění příběhu z pohledu první osoby. Při hraní TOW se mnoha pamětníkům vybaví původní klenot studia – Fallout: New Vegas.