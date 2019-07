Fortnite: Dva Češi se probojovali do stovky nejlepších hráčů | E15.cz

Šestnáctiletý Richard „Skailer“ Janeček, student první ročníku střední školy, se po turnaji stal 22. nejlepším hráčem. Odnesl si 50 tisíc dolarů, 1,1 miliónu korun.

Čtrnáctiletý Martin „Marteen“ Pátek byl méně úspěšný, celkově skončil na 84. místě. Z New Yorku si přesto odnesl stejnou sumu. Výše odměny od 20. až do 100. místa byla totiž stejná. Totožnou výhru si tak odnesl každý, kdo se finálové stovky kvalifikoval ze zhruba 40 miliónů hráčů.

Dvojice se zároveň okamžitě dostala na přední příčky žebříčku českých hráčů, kteří inkasovali nejvyšší odměny v esport turnajích.

Sumy, které si Češi přivezou domů, ještě výrazně sníži daně. „Výhra by se zpravidla měla danit již v místě, kde se turnaj koná. Hráči by pořadatelé měli vyplatit 'čistou výhru', což je výhra minus 15 procent srážková daň, řídí se to státem, ve kterém turnaj probíhal,“ uvedl specialista na esport Nicolas Heller s tím, že umístění dvou Čechů na světovém šampionátu je největším úspěchem tuzemského esportu.

Finále šampionátu zcela ovládli hráči ze Spojených států. Umístili se na prvních čtyřech příčkách. Šestnáctiletý Kyle „Bugha“ Giersdorf z Penyslvánie se stal šampiónem v soutěži jednotlivců a domů si odnesl v přepočtu více než 68 milionů korun.

Fortnite má celosvětově 250 milionů registrovaných uživatelů a funguje i jako sociální síť. Hra je v režimu Battle Royale přístupná na všech zařízeních zdarma, hráči si ale mohou dokoupit lepší vybavení.

V čem tkví úspěch hry? „Za prvé je to přístup k monetizaci hry, za druhé netradičním přístupem k obchodu s herními předměty a za třetí jde o přístup vývojářů, v podstatě každý týden se díky změnám hraje jinak," přiblížil Heller.

Podle agentury DPA společnost Epic Games na Fortnite vydělala za minulý rok přes 2,4 miliardy dolarů (téměř 55 miliard korun), a to zejména díky nákupům ve hře. Popularit hry dokonce otřásla akciemi konkurenčních studií Take-Two a Electronic Arts (EA), která na začátku letošního roku zažila na burze citelný pokles.