RECENZE: Ivan Král a jeho poslední úsměv | E15.cz

Ve světě asi nejznámější český rocker, který v minulosti spolupracoval s Patti Smith či Iggym Popem, na albu prokázal svůj neuvěřitelný záběr. Napsal hudbu ke všem písním na texty své ženy Cindy Hudson. Tématem jsou láska, partnerství a obecně mezilidské vztahy. Celou desku si kytarista Král také sám nahrál včetně basy, bicích a dalších nástrojů a také si ji sám zprodukoval.

Album je složeno z písní, pro které je charakteristická jedna věc – jsou to přímočaré skladby bez kudrlinek, vypjatých sól a zpěvu či jakéhokoliv náznaku exhibice, občas pro rockery typické.

Část je poklidným až akustickým bigbítem jako úvodní tři písně: Stormy Nights, I’m not Leaving a Turn To Me nebo i třeba Walking in Your Footsteps a Wasted.

Jiné nesou nádech blues jako Crazy Girl a May Be You’re Nice. Ale nechybějí ani tvrdší kousky jako They Will Make You Apocalypse či When You Gonna Find It, evokující svým zvukem newyorskou scénu sedmdesátých let. A desetiletí následující pak lehce připomíná skladba Lost Without You, v níž jako v jediné použil Král sbory.

Pravda, na Králově poslední desce nejsou hity jako je snad ten nejslavnější – Dancing Barefoot – vzešlý ze spolupráce s Patti Smith či píseň Sen, kterou kdysi napsal pro tuzemskou Lucii.

Na albu Smile ale znovu ukázal, že neztratil schopnost psát sice nijak složité, ale působivé a nápadité skladby komorního až osobního rázu. Tohle bude české hudební scéně chybět určitě, stejně jako přítomnost samotného a věčně pozitivně naladěného Krále.

V refrénu druhé písně Král zpívá „I’m not leaving, I’m still here“. Zdá se to trochu absurdní. Fyzicky tady již není, ale co se týče jeho hudby, v tomto případě má refrén pravdu.