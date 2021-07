Sedět v chládku aneb Jak vybrat správnou klimatizaci | E15.cz

Často jsme měli pojem klimatizace spojen s mrazivým chlazením ve čtyřicetistupňových vedrech, a tedy ano, někdy i s kapesníkem u nosu. Dnešní technologie však nabízejí mnohem pokrokovější možnosti s precizním nastavením, tichým chodem a elegantním designem.

I přesto mnohdy přemýšlíme o klimatizaci pouze jako o zařízení, které pro vytvoření optimální tepelné pohody v interiéru využíváme jen v letních měsících. Ale víte o tom, že klimatizací se dá i zatopit, čistit vzduch, nebo dokonce zničit bakterie?

Autor: Pražská energetika

Ve víru dění, prachu a pachu. Proč si pořídit dobrou klimatizaci?

Hlavním důvodem, proč si ji lidé instalují, je zajištění komfortní vnitřní teploty. Ale je také mnoho dalších důvodů, které znepříjemňují pobyt za zavřenými okny. Příčinou migrény nebo chronické únavy mohou být třeba i pachy. S dobrou klimatizací však ne! Klimatizační zařízení jsou standardně vybavena prachovými filtry, filtry odstraňujícími pachy nebo ničícími alergeny, například roztoče nebo zvířecí chlupy. Klimatizační zařízení můžete tedy využívat během celého roku.

Změna klimatu snadno a rychle. Kam se hodí mobilní klimatizace?

Je určena do bytů bez balkonu a všude tam, kde není možné instalovat venkovní jednotku. Jde o jednoduché a zároveň komplexní řešení, při kterém se člověk nemusí o nic starat. Hlavní výhodou mobilní klimatizace je, že ji díky kolečkům podle potřeby snadno přemístíte po bytě. Obývací pokoj, ložnici a další místnosti pak rychle ochladí na požadovanou teplotu. Mobilní klimatizace je často také velice tichá a nenarušuje zvukovou pohodu interiéru, nehledě na to, že při instalaci není potřeba žádná montáž. Zkrátka ji umístíte a můžete začít chladit.

Komu lépe poslouží klimatizace nástěnná?

Nástěnná klimatizace je vhodná pro ty, kteří bydlí v bytě s lodžií či balkonem nebo v rodinném domě, a mohou si tak nechat provést montáž. Výhodou nástěnné klimatizace oproti té mobilní je, že díky malé vnitřní jednotce zabírá jen minimum prostoru. Nástěnné klimatizace jsou tiché a vysoce účinné. V jakékoli místnosti sníží teplotu o několik stupňů doslova během několika minut.

Co je dobré vědět před pořízením?

Při koupi kvalitní klimatizace občas musíme sáhnout hlouběji do kapsy, ale právě proto, že se jedná o nemalou investici, je potřeba vybírat opravdu pečlivě a vyvarovat se zbytečných chyb. Důležitým faktorem při výběru je i určení výkonu, jakým by klimatizace měla disponovat. Ten se odvíjí především od velikosti prostoru, který bude ochlazovat. Nesprávně zvolená i používaná klimatizace může být doslova žroutem elektřiny a peněz.

Autor: Pražská energetika

Při koupi je nejprve nutné, nebo alespoň dobré, zvážit chladicí výkon, průtok vzduchu, spotřebu elektrické energie, náklady na provoz a složení klimatizační jednotky. U kombinovaných zařízení pak tepelný výkon, energetickou třídu, koeficienty COP a EER, hlučnost, způsob proudění vzduchu a další přídavné funkce (například čištění a ionizaci vzduchu). A konečně také vzhled. To je totiž to poslední, co mnozí u klimatizace řeší. Je to ale to první, co je vidět. Měli bychom mít na paměti, že klimatizační jednotky jsou dnes již výrazným doplňkem interiéru.

Ano, těch věcí je spousta a jednomu by se z toho mohla zatočit hlava. Aby se vám však hlava nezatočila z vedra, stojí za to dobře vybírat nebo si nechat poradit.

Pokud zvažujete pořízení klimatizace, obraťte se na PRE. Rádi vám nabídneme specializované řešení včetně servisu a financování. Jsme vám k dispozici na telefonním čísle 267 053 464, nebo nás navštivte v Centru služeb PRE - Jungmannova 747/28.