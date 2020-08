Berghain: Jeden z nejlepších klubů světa je Mekkou techna | E15.cz

Do útrob klubu by chtělo mnoho lidí. Jen málo z nich se tam však dostane, pokud nepočítáme stálé hosty. Berlínský klub Berghain totiž úzkostlivě lpí na svých pravidlech. Pokud se už však šťastlivec dostane dovnitř, čeká jej večer, který si může užít podle libosti. Dovoleno je prakticky vše kromě focení.

Berghain sídlí v bývalé elektrárně na pomezí čtvrtí Friedrichshain a Kreuzberg. Na jeho místě sídlil ještě v roce 2003 klub Ostgut. Od prosince 2004 však přebral taktovku právě Berghain, k jehož minulosti patří takzvané Snax párty. Ty byly v počátcích určené především tamním homosexuálním menšinám. Šlo v nich především o párty zbavené jakýchkoli zábran. Stejného ducha má klub dnes.

Kromě toho proslul Berghain hudebně. Je považován za Mekku taneční hudby, především techna. Během víkendových párty, které zpravidla končí až pondělními rány, je dovoleno vše – od pití alkoholu, braní drog až po sex. Jedno se však nesmí, a to pořizovat jakékoli fotografie.

Dostat se do klubu navíc není snadné. Na internetu dokonce kolují návody, jak přesvědčit místní security, aby i „obyčejní návštěvníci“ mohli po několikahodinovém čekání ve frontě do klubu Berghain vejít. Podle tipů nesmí být člověk opilý, ideálně by měl být oblečen v černém a hovořit německy. Ochranka si ale nakonec sama vybere, koho pustí a kdo bude mít smůlu.

Zvládli byste se do klubu dostat? Pokud máte webkameru a mikrofon, můžete si to vyzkoušet >>> zde <<<

Sláva berlínského klubu stoupá každým rokem. O jeho hudebních kvalitách navíc svědčí mnohá ocenění. Anglický server DJ Mag klub Berghaim každoročně od roku 2008 řadí mezi dvacet nejlepších klubů na světě. V roce 2009 klub obsadil dokonce první místo.