Czech Masters 2019: Golfové hvězdy Els nebo Westwood připraveni dobýt Albatross | E15.cz

Od čtvrtka do neděle obsadí Golf Resort Albatross u Prahy nejlepší golfisté světa. Nejprestižnější golfová akce roku v Česku přivítá i hráče, který byl svého času světovou golfovou jedničkou - Brita Lee Westwooda, a nebo vítěze hlavních turnajů sezony, takzvaných majorů - Jihoafričana Ernieho Else či Ira Pádraiga Harringtona.

Šestý ročník Czech Masters, který je součástí evropské golfové tour, dokázal znovu naplnit rozpočet kolem 100 milionů korun. Mezi hlavní sponzory, kteří s tím pomáhají, jsou Raiffeisen nebo Škoda Auto. Právě majitelé vozu této značky a lidé vlastnící platební kartu vydanou zmíněnou bankou budou mít vstup na akci zdarma. Stejně se na turnaj jako diváci bez placení dostanou všichni registrovaní golfisté.

Největší pozornost bude upřena na Ernieho Else, který je znám nejen jako hráč, ale také jako obchodník s vínem nebo podporovatel charity zaměřené na děti s poruchou autistického spektra. „V Praze jsem byl v minulosti pouze jednou, jsem rád, že si tady budu moct zahrát,“ uvedl hvězdný golfista. Westwood už se účastnil několika předešlých ročníků, Harrington už na Albatrossu hrál také, loni byl dokonce kousek od vítězství.

„Jsme rádi, že se nám daří rok co rok přivážet atraktivní golfová jména, prestiž turnaje stále roste,“ soudí jeho promotér Petr Dědek. Ten je zároveň majitelem titulárního partnera podniku, developerské společnosti D+D Real.

Hostující hřiště Golf Resortu Albatross pak patří dalšímu vlivnému podnikateli Jiřímu Šimáněmu, který je spolumajitelem společnosti Unimex Group, do níž spadají například i největší české aerolinky Smartwings.

Viditelná česká stopa turnaje bude i mezi hráči. Do základních kol ve čtvrtek by mělo nastoupit třináct českých golfistů z řad profesionálů i amatérů. Do turnaje je nominuje Česká golfová federace.