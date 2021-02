Špitálka v Brně ožívá. Vznikne industriálně laděná čtvrť 21. století | E15.cz

V Brně se chystá revitalizace industriální lokality Špitálka. Místo, které leží v západní části areálu Tepláren Brno, dostal k celkové přeměně architektonický ateliér A8000. Ten má za sebou práci například na pražském Foru Karlín. Na místě by měla v budoucnu vzniknout moderní městská čtvrť, která by ale zároveň měla ctít historickou hodnotu místa.

Architekti ze studia A8000 navrhují na místě vytvoření flexibilních otevřených multifunkčních jednotek, které slouží jak pro práci, tak pro bydlení. Jednotky budou vysoce variabilní. Jejich obyvatelé je budou moci volně propojovat, zmenšovat i zvětšovat.

City hub, jak se revitalizovaná lokalita nazývá, nabídne nejen budoucím obyvatelům, ale i celému městu široké spektrum možností trávení pracovního a volného času.

Nejvýraznějším prvkem místa se stane nevyužívaná chladící věž. Její vnitřní prostor se přemění v takzvaný „event hub“, který poskytne prostor pro prezentaci firem či obyvatel sídlících v city hubu. Věž zároveň poslouží jako vyhlídka na Brno.

Stávající dvě lodě průmyslových hal se promění v „culture hub“. Jednoduchost a otevřenost řešení umožní rychlou proměnu kulturního využití sálu dle různorodých potřeb konkrétní produkce či dramaturgie.

Nevyužívaná střešní krajina v nehostinné industriální čtvrti se změní na nevšední veřejný prostor. Nové střešní terasy nabídnou sportoviště, zeleň i zahrádky pro komunitní pěstování. Architekti navrhli také 400 metrů dlouhý „skywalk“, který prochází chladící věží a spojí všechny budovy.

Aby byla výstavba co nejefektivnější z energetického hlediska, uvažuje se o využití geotermálního ohřevu, tepla získávaného ze sluncem vyhřívaných ploch, zbytkového tepla budov ale i obnovitelných zdrojů energie pro dodatečný ohřev či ochlazení vody. Využít by se mělo také zbytkové teplo ze sousedních provozů teplárny. To vše by mělo zajistit co nejmenší závislost na fosilních zdrojích. Volné plochy na budovách budou rovněž osazeny fotovoltaickými panely na výrobu elektrické energie. Zvažuje se také recyklace šedých vod, tedy odpadních vod, které lze efektivně vyčistit a znovu použít k zalévání či splachování.

Rekultivace Špitálky spadá do strategie města Brna do roku 2050. Celý projekt se jmenuje #brno2050 a stanovuje, jakých konkrétních cílů na poli architektury či chytrých řešení by mělo město do té doby dosáhnout. Budoucí nová čtvrť Špitálka v tomto případě slouží jako pilotní projekt, který ukáže, zdali může být podobný projekt realizován i jinde v Brně.

Celkově se jedná o 30 tisíc metrů čtverečních ploch. Výstavba by měla začít po roce 2023, developer ani cena projektu zatím stanoveny nejsou.

Podívejte se na vizualizace nové podoby brněnské Špitálky: