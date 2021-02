Škoda 1203 znovu ožila ve futuristickém elektrokonceptu | E15.cz

Škoda 1203, která byla podle automobilky Škoda Auto nejrozšířenějším československým užitkovým vozem 20. století, dostála v novém návrhu mnohých změn. Vše začíná již od přední části automobilu, kde Škoda 1203 dostala podle designera Hájka „dvojitý kšilt“. Autor tak nazývá přetažený lem střechy a masky chladiče. Změn se dočkala i obvodová horizontální linie.

„Dlouho jsem přemýšlel, jak odkázat na kulatá světla originálu, která by ale jinak byla moc retro prvkem. Proto je tu jen ten náznak obloučků, ale jinak je to nová výrazná signatura,“ říká autor konceptu.

Velkých změn se dočkala i záď automobilu. „Původní 1203 je poměrně úzká, moderní auta jsou hodně rozkročená, navíc jsem opět vymýšlel, jak sem dostat odkaz na světlomety, které 1203 podědila po modelu 1000 MB,“ přibližuje Daniel Hájek.

Ačkoliv je představený koncept nové Škody 1203 především o designu, podělil se Hájek i o informaci, jaký motor by si do svého návrhu představil. Vítězem by se stal prý i plně elektrický motor. „Elektromobil by dovolil ještě lepší využití prostoru,“ vysvětlil Hájek.

Originální Škoda 1203 si odbyla svou premiéru 14. září 1968 na strojírenském veletrhu v Brně. Za svou existenci se dočkala nejrůznějších využití. Od sanitky, mikrobusu či dodávky až po pohřební vůz. Pod kapotou se ukrýval čtyřválec OHV s výkonem 51 koňských sil. Škoda 1203 se zpočátku vyráběla ve Vrchlabí, ale později se její výroba přesunula do Trnavy, kde její produkce probíhala až do druhé poloviny devadesátých let.

Na návrh i jeho inspiraci se podívejte v galerii.