Obrazem: Do kvalitní architektury investují hlavně soukromníci, míní Osamu Okamura | E15.cz

„Česká republika má jedenáct různorodých nominací, osm z nich přitom zaujalo také poroty České ceny za architekturu včetně vítězných staveb posledních dvou ročníků – sídla firmy Lasvit v Novém Boru od pražského studia ov architekti a Mateřské školy v Nové Rudě od Petra Stolína a Aleny Mičekové,“ přibližuje mluvčí České komory architektů Tereza Zemanová. Konkrétní nominované projekty ČKA ale neuvedla.

„Dvě nominované realizace navíc vzešly z projektu z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Potvrzuje se tak výjimečnost nominovaných staveb. Uvidíme, jak si budou stát v evropské konkurenci,“ dodala Zemanová.

Všech jedenáct nominovaných projektů si můžete prohlédnout v následující galerii.











33 fotografií

Architekt Osamu Okamura do evropské přehlídky architektury za Česko nominoval například projekt revitalizace Pražských náplavek nebo novostavbu radnice Prahy 7.

„Typické pro českou scénu je opět množství kvalitních rekonstrukcí starších objektů. Šest z jedenácti českých nominací spadá právě do této kategorie. Spojuje je zodpovědný přístup snižující uhlíkovou stopu a současně rozvíjející naše světově unikátní historické dědictví,“ konstatuje Okamura s tím, že je dobré si všimnout i relativní pestrosti programu tuzemských nominovaných staveb.

O cenu Mies van der Rohe se za Českou republiku ucházejí projekty radnice, mateřské školy, rodinného domu, muzea, souboru kolektivního bydlení, dvou zemědělských objektů. „Revitalizace náplavek je tak napůl mezi kulturou, veřejným prostorem a obchodem,“ dodává Okamura.

Upozorňuje ale zároveň, že ve výrazné menšině jsou stavby vzniklé z veřejných peněz, hlavním investorem kvalitní současné architektury je tedy podle něj soukromý sektor.

„Co je na první pohled zřejmé, všechny tyto stavby jsou velmi drobného až mikroměřítka. V evropském srovnání to odráží jak ekonomickou situaci malé středoevropské země, tak neexistenci velkorysejších zadání – ať už na významné veřejné stavby pro dostupné bydlení, vzdělávání, kulturu nebo samosprávu – a současně i neexistenci silnějších soukromých mecenášů, kteří by tyto nedostatky veřejné sféry suplovali ze soukromých peněz,“ dodává Okamura s tím, že tuzemští architekti jsou v malém měřítku mistři a šanci na postup do užšího výběru jistě mají.

Prestižní ocenění

Cena Evropské unie za současnou architekturu – Cena Miese van der Rohe (European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award) je prestižní ocenění v oblasti architektury. Jednou za dva roky ji udělují Evropská komise a španělská Nadace Miese van der Rohe. Cena byla poprvé udělena v roce 1987.