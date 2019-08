Starý notebook novým kouskům nenaučíte | E15.cz

Herní notebooky jsou v posledních letech velmi rychle rostoucí segment. Není divu, poslední generace grafických karet do těchto zařízení se výkonově dotahují na jejich protějšky z nadupaných stolních sestav. Jejich design se navíc stále úspěšněji daří podrobovat dietě a jsou tak stále štíhlejší i lehčí, modely Max-Q jsou dokonce tenké dokonce až 17 mm a váží od 1,8 kg.

Ideální (nejen) pro studenty

Se vzrůstající cenovou dostupností se herní notebooky stávají atraktivní také pro studenty, kteří často kvůli studiu potřebují výkon a zároveň snadnou mobilitu. „Herní“ notebook neznamená to, že najde využití jen pro průzkum virtuálních světů. Grafické karty NVIDIA GeForce, zejména ty s moderní architekturou Turing, je možné využít také k editaci videa, grafiky, fotek nebo tvorbě 3D modelů. Náročnější uživatelé pak ocení možnost pohodlného používaní náročnějších funkcí s využitím umělé inteligence (AI) nebo rychlejší analýzu dat.

K tomu se přidává spousta příjemných vychytávek. Technologie NVIDIA Optimus inteligentně optimalizuje notebook pro vynikající grafický výkon – když je ho potřeba – a zároveň šetří baterii pro delší zábavu či práci. Tichý režim zase inteligentně upravuje výkon a nastavení grafiky pro optimální efektivitu napájení. Na trhu je dostupná spousta modelů různých výkonových řad. Jak si tedy vybrat ten správný?

„Základ“ s GTX 1050

Základ je v uvozovkách záměrně. Tady se nebavíme o dýchavičných noteboocích do 10 tisíc, ale o atletech, kteří rychle spouští aplikace, přehrají videa ve full HD a samozřejmostí je bezproblémový multitasking. Notebooky s GeForce GTX 1050 postavené na architektuře Pascal nabízí skvělý poměr cena/výkon. Jde o notebooky vhodné pro spoustu oblíbených online her (Rocket League, Fortnite), sem tam si ale zahrajete i něco modernějšího. Grafika pomůže i při editaci videa či grafiky a fotografií.

Příkladem může být ASUS X570ZD, u kterého si lze vybrat, jestli chcete vysokokapacitní pevný disk HDD či superrychlý SSD M.2, taky je můžete zkombinovat. U ASUS TUF Gaming FX505DD najdete podsvícenou klávesnici, která je perfektně optimalizována pro dlouhé hraní i psaní a s životností 20 miliónů úhozů vydrží opravdu hodně.

Herní těšítka s GTX 1650 a 1660 Ti

Náročnější hráči mohou sáhnout po prvním zástupci architektury Turing, GeForce GTX 1650. Oproti předchozí generaci (Pascal) přináší až 70% nárůst výkonu. Ve většině populárních kompetitivních herhravě vykouzlí plynulý obraz bez záškubů. Poradí si ale i s řadou oblíbených současných prémiových titulů. Kreativci opět ocení akceleraci při práci s grafikou a videem, vhodná může být i pro začátky s 3D modelováním. GeForce GTX 1650 najdete například v Lenovo IdeaPad L340, ten uspokojí chutě každého běžného hráče.

Pokud to s hraním myslíte vážně, sáhněte ještě výš. GeForce GTX 1660 Ti v kompetitivních titulech předvede superplynulý obraz s více než 100 snímky za sekundu, hraní náročných titulů už nabídne opravdu slušný zážitek. Grafická karta se nezalekne ani kreativních úkolů jako je práce s 3D programy, tvorby konstrukčních modelů apod. Notebooky s těmito kartami jsou velmi univerzálním společníkem do školních lavic nebo poslucháren. Grafiku najdete například v ASUS TUF Gaming FX505DU, který vás přímo vtáhne do děje také díky realistickému prostorovému zvuku DTS Headphone:X. Asus se může pochlubit promakaným systémem chlazení Anti-Dust Cooling (ADC), které zajišťuje dlouhou životnost a stabilní výkon. Sáhnout také můžete po elegánovi Lenovo Legion Y540, který zase disponuje zvukem Harman s technologií Dolby Atmos a optimalizovaným chlazením Legion Coldfront pro dlouhodobý spolehlivý výkon.

Pro hráče a studenty technických oborů, kteří nechtějí kompromisy

Grafické karty řady RTX disponují specializovanými RT a Tensor jádry. První z nich jsou důležitá pro technologii ray tracingu, která v reálném čase simuluje průchod světla scénou, jeho interakci s povrchy objektů v ní obsažených a dodává jí tak realistický vzhled. Dříve byly takové efekty možné jen ve filmech, s GeForce RTX je ale možné si je vychutnat i ve hrách. Ray tracing v reálném čase ovšem proniká také do tvorby digitálního obsahu. Pomůže k vytváření realistických 3D modelů i věrně vypadajících scén daleko snadněji, než tomu bylo dosud.

Tensor jádra zase pomohou co nejefektivněji používat funkce využívající umělou inteligenci. Hráči ocení např. funkci DLSS pro ostrý a hladký obraz při zachování skvělého výkonu. Uplatnění ale najdou i v náročných úlohách pro studenty technických oborů zahrnujících např. strojové učení.

Mezi cenově dostupné zástupce notebooků s GeForce RTX patří např. OMEN by HP s GeForce RTX 2060. Nejde jen o výkon, ale také o skvělý zvuk díky technologii HP Audio Boost a zvuku z dílen Bang & Olufsen. Když do téhle herní modly připojíte sluchátka, necháte se vtáhnout do prostorového zvuku DTS Headphone:X.

Existují však i notebooky s ještě silnějšími modely RTX 2070 a 2080. Vznikly vysloveně pro ty, kteří nechtějí ve hrách ani při práci dělat vůbec žádné kompromisy. Vybrané notebooky navíc disponují certifikací RTX Studio, což signalizuje splnění přísných hardwarových i softwarových nároků. Certifikace zaručuje, že pro tvůrce obsahu budou ideální volbou. K tomu se přidávají NVIDIA Studio ovladače, které poskytují optimální podporu pro nejnovější verze předních kreativních aplikací.

