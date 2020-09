Stavební veletrh FOR ARCH bude v září klíčovou událostí v oboru | E15.cz

Stavební veletrh FOR ARCH odstartuje již čtvrtou dekádu své existence. Ve dnech 22. až 26. září 2020 jako jedna z nejvýznamnějších akcí oboru představí v PVA EXPO PRAHA novinky, trendy a produkty napříč stavebními odvětvími. FOR ARCH je jedním pilířů oboru, který podpoří nutný restart ekonomiky a už po jednatřicáté se stane místem pro uskutečňování obchodních kontraktů. Letňanský areál se navíc proměnil v zónu s maximální bezpečností a je připraven zajistit bezpečí a komfort návštěvníků i vystavovatelů. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

Haly areálu i okolí budou vybaveny navigačními systémy a navýší se počet obslužného personálu pro maximální komfort návštěvníků i vystavovatelů. Vzhledem k modernímu vybavení hal a jejich prostupnosti bude ve vnitřních prostorách zajištěn přísun čerstvého vzduchu, nikoliv pomocí recyklace vnitřního vzduchu. „Z důvodu určeného maximálního počtu osob v jednotlivých sektorech v jeden okamžik jsou v prostorách instalovány technologie mapující aktuální množství lidí v určeném prostoru. Změní se i rozložení expozic uvnitř hal, kdy budou pro zvýšení bezpečnosti rozšířeny uličky v hlavních průchozích koridorech i v bočních sekcích mezi stánky,“ řekl výkonný ředitel ABF, a.s. Martin František Přívětivý. Součástí nového vybavení areálu jsou i stojany s dezinfekcí rukou, oproti standardnímu režimu budou častěji dezinfikovány i prostory výstaviště. Pro kontrolu dodržování povinnosti pohybovat se v prostorách se zakrytými dýchacími cestami bude určena skupina koordinátorů vstupů do areálu, ale i ve vstupních a výstavních halách. Možnost zakoupit si roušku bude i přímo na výstavišti. Vstupenky je možné pořídit z pohodlí domova na www.vstupenky-pva.cz.

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je jednou z klíčových událostí oboru, které se úspěšně daří propojovat profese, firmy a lidi. Kromě představení novinek, trendů, produktů a projektů bude na veletrhu připraven i pestrý doprovodný program pro odbornou i laickou veřejnost. V jeho rámci se uskuteční například další ročník jednodenní konference Požární bezpečnost staveb, jejímž organizátorem je odborný partner portál TZB-info. Oborové setkání odborníků z oblasti wellness & spa umožní další ročník konference pořádané Asociací bazénů a saun ČR, která se bude konat i v rámci 31. ročníku FOR ARCH.

Poslední dva dny veletrhu se tematicky zacílí na energetické účinnosti budov a úspor energie

V pátek 25. září proběhne konference Smart City zaměřená na komunální politiky, řídící pracovníky a specialisty na úrovni měst, obcí a regionů a jejich veřejných služeb, kterou doplní jednodenní výstava FOR CITY. Sobotní program konference přinese přednášky vhodné především pro laiky a koncové zákazníky. Jaká další témata budou rezonovat na PVA EXPO PRAHA v rámci FOR ARCH? Ještě výrazněji se projeví energetické úspory, hospodaření s vodou, zlepšení prostředí staveb z pohledu hluku, vlhkosti a kvality vzduchu a cirkulární ekonomika a ekologie jako trendy napříč obory a designová a unikátní řešení, která i malým a novým firmám umožňují vyniknout. Hlavními obory, které se na FOR ARCH každoročně představují, budou stavební prvky a materiály, dřevostavby, vytápění, elektro a zabezpečení a obor wellness & spa. Více na www.forarch.cz.

