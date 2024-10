Proč zrovna rezidenční development?

Vždycky mě bavilo vytvářet něco nového. Za dobu fungování Central Group jsme prodali na dvacet tisíc bytů, domů a parcel, kde nyní žije více než čtyřicet tisíc lidí, což zhruba odpovídá velkému okresnímu městu, jakým je například Mladá Boleslav. A to mě samozřejmě naplňuje radostí a hrdostí zároveň. Je skvělé, že můžeme budovat něco funkčního, hmatatelného a navíc i úspěšného.

Jak byste ta tři desetiletí popsal?

I když mě moje práce neskonale těší, občas je to o nervy. Ve zkratce bych to tedy nejspíš definoval jako třicet let dřiny a radosti zároveň.

Přišly i okamžiky, kdy jste si říkal, že končíte, že takhle to dál nepůjde?

Byla období, jež byla hodně náročná. Například když ve vedení Prahy působili lidé, kteří se stavěli proti jakémukoliv rozvoji a výstavbě a bylo to i součástí jejich předvolebních kampaní. Developeři byli vnímáni hodně negativně, ten pojem byl skoro sprosté slovo. Příjemné to rozhodně nebylo, ale zvládli jsme to. Vždycky, když to nebylo dobré, jsem si říkal, že kdyby to bylo moc jednoduché, tak by development dělal každý blbec…