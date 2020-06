Treehouse. Nová móda noclehu v přírodě | E15.cz

Luxusní bydlení bez vody a elektřiny? Zní to trochu jako oxymoron, ale opravdu je to možné. Stromové domy, chcete-li treehousy jsou zcela unikátním a neobvyklým fenoménem, který byste mohli ve větší míře zahlédnout například ve Francii nebo v USA. Domy na stromech i na vodě se ovšem čím dál častěji objevují i v Česku.

„Nejde o to, že by Češi byli málo alternativní, naopak milují netradiční zážitky, ale najít krásný strom, na klidném místě s příjemnou atmosférou, kde lze treehouse vybudovat, to chce trpělivost, respekt k přírodě a vášeň dotáhnout sen k realizaci. Proto zde komerčních domů na stromech není ještě stále tolik“ říkají majitelky společnosti Tree Houses Eva Maděryčová a Jarka Abrahamová.

Právě Tree Houses je společností, která má momentálně v Česku na svědomí asi nejvíc komerčních realizací. Stavbou stromových domů se zabývá ale i řada dalších podnikatelů a k využití je jich dnes po Česku už na desítky.

Domy se budují s maximálním respektem ke stromům tak, aby nijak neškodily a zároveň jim nebránily v jejich dalším růstu. A jak je takový příbytek vlastně zařízený? Elektřina ani voda nejsou k dispozici. Jediným zdrojem osvětlení jsou lucerny nebo baterky. Toalety uvnitř jsou pouze suché.

"Neomezené množství vody nečekejte, ale na běžnou hygienu vám provozovatel treehousu poskytne nádobu s vodou, kterou pravidelně doplňuje," dodávají Maděryčová a Abrahamová.

Společnost Tree Houses má za sebou několik úspěšných realizací, například Treehouse Amálka, uprostřed přírodního parku Ještěd, který byl otevřený na začátku června 2020 nebo Treehouse Emanuel v Ralsku.

„Stavíme pro hotely, penziony, kempy, ale také soukromé osoby, které chtějí na své zahradě s hezkým stromem vybudovat místo pro relaxaci a často sobě a svým dětem splnit sen o tajné skrýši v korunách stromů“ popisují majitelky.

Společnost Tree Houses byla založena v roce 2013. Je inspirována podobným projektem ve Francii. V současné době tato společnost pracuje na stavbě domů i ve Francii a dalších západních státech. Partnerem Tree Houses je francouzská společnost La Cabane en l`Air, která má desetiletou konstrukční zkušenost a postavila už přes 200 domů na stromech ve Francii, ale i v zahraničí.