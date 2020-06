Trendy Michala Noska: Jak se chalupaří v 21. století | E15.cz

Prosazují se tak například dřevěné bezúdržbové mikrochaty umístěné daleko od civilizace. Stále větší oblibu si získávají i mobilní maringotky na horách vybavené chytrými technologie. Ty obyvatelům například zobrazují, kolik vody a elektřiny za den spotřebovali, jaký je okamžitý stav oxidu uhličitého, teploty nebo vlhkosti.

Do módy se tak dostávají energeticky soběstačné rekreační stavby s obytnou plochou od dvanácti metrů čtverečních. Pro zájemce o takový ekologicky šetrný projekt je navíc velice příznivé, že jeho stavba se realizuje jen na základě ohlášky a není nutné stavební povolení. To v praxi znamená výrazné usnadnění stavby a možnost umístění i v místech, kde by klasický rekreační dům stát nemohl. Jedním z takových projektů je například Freedomek brněnského architekta Marka Jana Štěpána. „Základní segmenty lze k sobě skládat několika způsoby, a to do tvaru písmen L, U či Z, varianta do tvaru V je doplněna o prostornou zimní zahradu,“ uvádí autor projektu.

Další možností novodobého chalupaření jsou stavby z vlakových či lodních kontejnerů, nebo stavebních buněk. Pro ty, kteří nechtějí zakotvit na jednom místě, ale cestovat za krásami jsou určené mobilní domy. V 21. století se již ale nejedná o klasické přívěsy, či obytné dodávky. Trendy karavany současnosti využívají střešní solární panely, ekologické toalety, které zpracovávají i veškerý biodpad, či systémy na zachycování dešťové vody. Takový je v dnešní době trendy návrat k přírodě.