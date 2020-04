Domácí móda, učící robot. Koronavirus přináší nové trendy | E15.cz

Globální pandemie je obtížná a smutná věc, která ve svých dopadech většinu lidí i firem hodně zabolí. Ani to ale neznamená, že by se život a kreativita některých lidí zastavily. Je to ostatně vidět i na fenoménu roušek v tuzemsku. I virus a politika sociální izolace přinášejí nové retailové příležitosti – i když někdy celkem bizarní.