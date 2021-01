Trumpovo ferrari jde v posledních dnech jeho prezidenství do dražby. Majiteli vynese miliony | E15.cz

Čtrnáct let starý sportovní vůz Ferrari F430, který od roku 2007 po čtyři roky patřil americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, opět míří do dražby. V té poslední z roku 2017, která proběhla krátce poté, co Trump usedl v Bílém domě, se rudý sporťák prodal za 270 tisíc dolarů. Nyní by v posledních dnech Trumpova prezidenství mohl současnému majiteli vynést i dvojnásobek.