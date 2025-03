Umělá inteligence zasahuje pracovní pozice. A některé i nenávratně ruší, zejména v administrativě

AI je stále pro leckoho jen zábavná aplikace v mobilu. Přitom zásadně mění naše životy. „Do tří let tu bude velký tlak na pracovní pozice, do deseti let jich bude hodně nahrazeno AI agenty a lidi to bude hodně bolet,“ myslí si Jan Romportl, šéf startupu Elin. ai, který v Presto Ventures zastává pozici Deep Tech Partnera. Mnohé firmy podle něj budou muset buď zredukovat na 50 procent počty zaměstnanců, nebo vymyslet, jak je využít k růstu svého byznysu.

Maléry a výzvy pana účetního

V pohledu na věc není sám, průzkum PwC CEO Survey zjistil, že celá čtvrtina generálních ředitelů českých firem očekává, že jim do roka následkem využití AI poklesne počet zaměstnanců. „Tyto poklesy se dotknou především méně kvalifikovaných pozic. V řadě případů ale nemusí docházet k rušení pracovních míst, jen k jejich přeměně na nová, s vyšší kvalifikací a odpovědností,“ upřesňuje Andrea Linhartová Palánová, expertka na lidské zdroje v PwC.

Jedním z příkladů výrazně se měnících profesí jsou účetní. „Ti dnešní i budoucí nejsou jen, počítači čísel‘, stávají se strategickými poradci, jsou to technologicky zdatní analytici a etičtí správci dat,“ popisuje změny v oboru Jakub Wojnarowski, ředitel jednoho ze světových lídrů v účetnictví ACCA pro západní a střední Evropu. AI podle něho nahradila tradiční účetní práci a od finančních profesionálů se nyní vyžadují nové dovednosti – od datové analytiky a prediktivního modelování po práci s automatizačními nástroji. Zásadní je schopnost data vizualizovat pro strategická rozhodnutí, finanční prognózy a odhalování podvodů. V oboru se také objevují nové pracovní pozice, například expert na ESG financování, manažer spravující kryptoměny a blockchainová aktiva a další.

AI pro AI

Už dnes je patrné, že kvůli AI nejrychleji zanikají pracovní místa v administrativě, zejména v bankovnictví a poštovních službách. Výrazně se mění práce v odvětvích, která pracují s textem a obecně s kreativou. Pro provozní ředitelku PR agentury Adison Hanu Křenkovou je umělá inteligence něco jako juniorní kolega, který potřebuje jasné zadání, důslednou kontrolu a zpětnou vazbu. V agentuře začali využívat AI, jakmile to bylo možné, a dnes s ní pracuje v různé míře každý, důraz ale kladou na bezpečnost dat a kontrolu výsledků. „Ačkoli nám AI pomáhá, nemyslím si, že by měla v marketingu nahrazovat kreativní proces. Pokud bychom ji využívali k masové produkci obsahu, riskovali bychom, že nakonec bude AI tvořit texty pro jinou AI – protože na to množství obsahu nebude mít nikdo čas a ani nebude nikoho zajímat,“ přidává Křenková další úhel pohledu.

Překladatel a vysokoškolský pedagog David Vichnar uvádí, že jeho překladatelskou práci AI zrychlila, protože je schopna během minut generovat mnoho stran textu s vysokou úrovní a přesností překladu. Také on ale zdůrazňuje, že je stále co opravovat. „Zatím nejhůř si AI vede v překladu filmových titulků. Je to kvůli úspornosti jazykové složky filmu a její závislosti na obrazovém kontextu, ke kterému AI zatím nemá přístup,“ upozorňuje Vichnar. AI mu ale zasahuje do práce i jinak. U komerčních vydavatelů se dnes stává běžnou praxí namísto překladatele poptávat „úpravce strojového překladu“, ovšem s mnohem menší odměnou. Z pozice vysokoškolského učitele vnímá dopad AI spíš negativně – přibyla mu práce s odhalováním plagiátorství. Cestu vidí v ústním zkoušení a důrazu na osobní tvůrčí vklad.

Nejméně ohroženy jsou pracovní pozice specialistů a manažerů s vysokou odborností, kreativitou a strategickým myšlením. Nadále zůstane řada odvětví a pozic, kterých se AI tolik nedotkne, třeba operatérů ve zdravotnictví. A nezastane ani manuální práci ve stavebnictví. Také některé aspekty lidské práce nebude (snad) možné umělou inteligencí nahradit: mezilidské vztahy a interakce, schopnost cítit a prožívat emoce, skutečnou empatii. Zdá se, že zatím platí shrnutí studie IBM z roku 2023: „AI nenahradí lidi. Lidé, kteří budou umět AI po­užívat, ale nahradí ty, kteří ji umět používat nebudou.“