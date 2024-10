Raper Otakar Petřina alias Marpo si krátce před čtyřicítkou splnil další muzikantský sen. Album Cowboys & Dreamers natočil v metropoli americké country music Nashvillu – a to přímo v legendárním studiu Blackbird. Od roku 2017, kdy vydal Dead Man Walking, je to už třetí deska, na níž rap osobitě kříží s country. Co ho na tom stylu přitahuje? Čím ho fascinuje Amerika? A proč má pocit, že jeho generace zažila to nejlepší?