Vědci umí vyrobit elektřinu ze stínu | E15.cz

ZDROJ: Royal Society of Chemistry

Inženýři z National University of Singapore vytvořili fungující prototyp generátoru, který by mohl vnést revoluci do způsobu výroby „zelené“ energie. Řeč je o takzvaném Shadow-Effect Energy Generátoru (SEG, na vizualizaci), který k produkci elektrické energie využívá intenzity kontrastu mezi temnotou a světlem. „Stíny jsou všudypřítomné,“ uvedl jeden z materiálových vědců a autorů studie Tan Swee Ching, čímž naznačil potenciál tohoto vynálezu.