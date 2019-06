Vědci zjistili, že lidé už v době bronzové znali cereálie | E15.cz

Rakouští archeologové nalezli v osmdesátých letech minulého století u obce Stillfried an der March pozůstatky po pobytu lidí kultur popelnicových polí. V jedné z uren, v níž se skladovalo obilí, byly nalezeny také zhruba tři až čtyři centimetry velké „donutovité“ prstýnky. Vědci se domnívali, že jsou to drobná hliněná závažíčka. Až nyní po důkladném prozkoumání nálezu, který ověřili také metodou radioaktivního datování, vyšlo najevo, že jsou to cereální kroužky z let 960 až 900 před naším letopočtem – tedy nejstarší známé dochované cereálie na světě.