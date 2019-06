Vědci zjistili, že pod severním pólem Marsu je obří ledovec | E15.cz

Měření SHARAD, který je schopen poskytnout údaje o podpovrchových vrstvách půdy až do hloubky 2,4 kilometru, ukázala v hloubce 1,6 kilometru pod severním pólem Marsu rozsáhlá vrstvení ledu a písku. Zmíněný led je navíc podle vědců z 90 procent ten klasický – tedy jednoduše zmrzlá voda, nikterak kontaminovaná dalšími prvky. „Patrně jde o pozůstatky po obřích ledovcích, které se na pólu v minulosti nacházely,“ píší vědci ve studii, kterou vydal časopis Geophysical Research Letters.

„Pokud by se nám nějak podařilo tento led zkapalnit, hovořili bychom o zhruba 1,5metrové vrstvě vody, která by dokázala pokrýt celou planetu,“ uvedl vedoucí výzkumu Stefano Nerozzi na webu University of Texas. Vědci podle něj tušili, že pozůstatky dřívějších ledovců objeví, překvapením bylo ale to, jak velké jsou. „Jde o třetí velmi velkou zásobárnu vody na Marsu, kterou jsme odhalili,“ dodal Nerozzi.

Zjištění Nerozziho týmu byla ověřena v souběžně vznikající studii vedené vědci z Univerzity Johnse Hopkinse v americkém Baltimoru, která byla rovněž publikována ve výše zmíněném žurnálu. Vědci nicméně použili jinou metodu – a to měření lokální gravitace pod pólem. Na základě nižších zjištěných hodnot propočetli, že povrch pod severním pólem Marsu je tvořen z více než 50 procent zmrzlou vodou.

Vědci nyní doufají, že se jim jednoho dne podaří získat vzorky k výzkumu. Stejně jako na Zemi totiž může led posloužit k poměrně přesnému určení historických událostí, které se na planetě odehrály. V neposlední řadě pak jeho rozehřátí může být zdrojem vody pro budoucí marsovské kolonie lidstva. Sonda Mars Reconnaissance Orbiter obíhá Mars od roku 2006 a v půlce letošního května zaznamenala již 60 tisíc obletů planety. Data z jejích přístrojů pomohla odhalit přítomnost podpovrchového ledu již dříve, a to ve středním pásmu planety.