Vědci zjistili, že sonar spouští u kytovců smrtící paniku | E15.cz

Mořští biologové od osmdesátých let minulého století průběžně varují před pojítkem mezi použitím námořního sonaru a úhyny kytovců, kteří se z „neznámých důvodů“ nechávají vyplavit na pláže a mělčiny. Výzkumníci z University of Las Palmas de Gran Canaria nyní tvrdí, že vědí, proč se tak děje. Ve zkratce: sonar kytovce natolik vystresuje, že se okamžitě „přepíše“ jeden ze základních mechanismů tvora vybaveného pro život v hlubině, a to nakládání se vzduchem. Vzápětí nastoupí dekompresní nemoc.