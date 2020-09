Vědci zjistili, že umějí vytvořit myší kulturisty | E15.cz

Ani měsíc pobytu v mikrogravitaci na palubě Mezinárodní vesmírné stanice jim nezpůsobil úbytek svalové hmoty, ba naopak, některé dokonce svaly nabraly. Řeč je o samičkách pokusných myší, kterým byl podán speciální preparát, anebo upravena jejich DNA. Celkem čtyři desítky myšek z Jackson Laboratory v americkém Connecticutu zahájily svoji vesmírnou anabázi loni v prosinci na palubě rakety firmy SpaceX. Studii o vlivu pobytu na jejich těla vydal časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.