Vesnice v jižní Itálii hledají nové obyvatele. Odměna za nastěhování: 18 tisíc měsíčně | E15.cz

Měsíčně 700 euro (18 tisíc korun) po dobu tří let za to, že se nastěhujete do obce s méně než s dvěma tisící obyvatel. Touto nabídkou a také příslibem investic do vybudování nové infrastruktury se snaží Donato Toma, prezident jihoitalského regionu Molise, řešit extrémní úbytek obyvatel v oblasti.