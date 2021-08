VIDEO: Kdo jsou nejdražší koně světa a Česka | E15.cz

V Česku je nedražším koněm klisna Catch Me If You Can Anny Kellnerové. Ta je druhým nejdražším parkurovým koněm historie a celkově osmým na světě. Podívejte se na video na Mall.tv.

Čtvrt miliardy korun stál špičkový parkurového kůň Catch Me If You Can. Klisna se řadí do desítky nejdražších koní světa. Anna Kellnerová se s ní účastnila uplynulé olympiády.

Historicky nejdražším koněm světa je s cenou 1,61 miliardy běžecký kůň Fusaichi Pegasus. Ten v průběhu kariéry vydělal na bonusech 2 miliony dolarů a po ukončení závodní kariéry se stal zakladatelem velice úspěšného chovu. Za rekordní sumu byl prodán v roce 2000.