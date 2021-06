VIDEO: Meteorologové odhalili, jak to vypadá uvnitř tornáda | E15.cz

Američtí meteorologové zveřejnili simulaci supercely (druh konvektivní bouře), která v roce 2011 v oblasti Velkých planin vyprodukovala tornádo EF-5, známé také jako „El Reno“. Toto unikátní video vzniklo díky práci týmu Leigha Orfa z Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies (CIMSS) při University of Wisconsin–Madis.

Leigh a jeho kolegové používají počítačové modely k odhalení pohyblivých částí uvnitř supercel i tornád. Běžné PC by podobnou simulaci vytvářelo několik desítek let, ale vědcům se naštěstí podařilo získat přístup ke známému superpočítači Blue Waters. Ten to zvládl za pouhé tři dny.

Na videu můžete mimo jiné vidět četná „minitornáda“, ze kterých vzniká hlavní tornádo. Jak se postupně spojují, rychlost větru se stále zvyšuje a tornádo nabývá na síle. Nakonec se objevuje struktura označovaná výrazem „streamwise vorticity current“ (SVC).

„SVC je tvořen vzduchem ochlazeným deštěm, který je nasáván do updraftu (výstupný proud, pozn. red.) pohánějícím celý systém. Předpokládá se, že sehrává zásadní roli v udržování neobvykle silné bouře, ale zajímavé je, že SVC se nikdy nedostane do kontaktu s tornádem – spíše proudí nahoru a kolem něj,“ vysvětlil Orf.

Tornádo ke svému zrodu potřebuje souhru několika faktorů – vysoké vlhkosti, nestability a střihu větru v atmosféře etc. I když k ní však dojde, neznamená to ještě, že tornádo je nevyhnutelné.

„V přírodě není neobvyklé, že se vyskytne bouře mající to, co chápeme jako všechny ingredience nezbytné pro tornádogenezi... a pak se nic nestane. Lovci bouří, která tornáda sledují, jsou s nepředvídatelnostmi přírody obeznámeni a naše modely se chovají podobně,“ uvedl Leigh.

Článek poprvé vyšel v březnu 2017