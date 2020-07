Vizionáři chtějí v hlubinách Karibiku postavit výzkumnou stanici | E15.cz

V hlubinách Karibského moře by mohla vzniknout obdoba vesmírné kosmické stanice, kde by vědci mohli nepřetržitě zkoumat podmořský život. V plánu to má projekt pod názvem Proetus, který představili profesionální potápěč Fabien Cousteau, vnuk známého oceánografa Jacquesa Cousteaua, a designér Yves Beharom. Píše o tom web CNN .

Cílem je vybudovat ve hloubce zhruba dvaceti metrů dvoupodlažní výzkumnou stanici s rozlohou čtyř tisíc metrů čtverečních. Sloužit by měla více vědeckým týmům, zejména ale badatelům zkoumajícím důsledky globálního oteplování. I z toho důvodu bude zařízení poháněné energií z obnovitelných zdrojů.

„Zkoumání oceánů je pro přežití lidstva tisíckrát důležitější než vesmírné bádání. Oceány jsou pro lidský život klíčové a hlavně díky nim vůbec existujeme,“ podotýká Fabien Cousteau s tím, že do vesmírného průmyslu se investuje mnohonásobně víc.

Byť přípravu výstavby stanice zpomalila pandemie koronaviru, Cousteau věří, že do tří let by mohla být postavena. Tím to ale nekončí. Doufá, že v budoucnu by mohla existovat celá síť takovýchto stanic.