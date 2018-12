Výcvikový program v Dubaji: Policie učí své příslušníky ovládat létající motorky | E15.cz

Souboj rapperů v ringu jako prázdná show? Ani náhodou. Marpo s Rytmusem předvedli v zaplněné pražské O2 areně v rámci galavečera XFN 15 pořádnou válku. Tvrdou bitvu nakonec podle očekávání ovládl Otakar Petřina alias Marpo, i když až na body. Zřejmě i kvůli tomu, že ho bolela zraněná ruka. S napuchlým kloubem pak musel ještě v noci k lékaři a fotkou se pochlubil na sociální síti. "Jsem rád, že to nakonec bylo na šest kol. Být to jen pár úderů a konec, tak z toho máme ve finále všichni ho*no," hlásil ale po zápase šťastný vítěz. A co Marpo odpověděl na pozápasovou výzvu Karlose Vémoly?